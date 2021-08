Anna Martelli è morta. Un’altra brutta notizia per i fan di Masterchef che hanno avuto modo di conoscerla un paio di anni fa quando ha preso parte all’ottava stagione del cooking show di Sky Uno. Quest’ultimo anno è davvero stato complicato per la “famiglia” del programma visto che in pochi mesi ha dovuto dire addio Alberto Napoli e Paolo Armando.

Ai due aspiranti Masterchef adesso si è unita anche la donna che si è presentata dietro il bancone del programma con una vitalità che la rendeva immortale agli occhi del pubblico che con la sua storia e il suo percorso ha avuto modo di commuoversi e volare alto. Classe 1946, Anna Martelli ha preso parte all’edizione 2019 all’età di 72 anni raccontando anche che dietro ai suoi sorrisi si nascondeva il suo grande amore per il marito morto anni prima, il suo Maciste, Salvatore.

Ecco l’annuncio arrivato poco fa sui profili ufficiali del cooking show:

Ogni suo movimento in cucina e ogni suo piatto era ancora un omaggio a quell’uomo e a quell’amore che l’aveva lasciata per un brutto male. Adesso anche Anna Martelli ha raggiunto in cielo il suo Salvatore e, magari, potrà preparare per lui piatti succulenti insieme ad Alberto e Paolo che sono morti nei mesi scorsi.

La donna nella sua vita è stata infermiera ma ha sempre avuto la passione per la cucina. Anna Martelli ha preso parte all’ottava edizione di Masterchef Italia, quella che ha segnato il debutto di Giorgio Locatelli tra i giudici, e il suo addio è arrivato alla tredicesima puntata.