Professor T 4 torna in onda su Rai2 domenica 8 agosto alle 17.00, col quarto episodio che rappresenta anche il finale di stagione nonché quello dell’intera serie poliziesca: il format è l’adattamento tedesco dell’omonima serie belga Professor T del 2015, che in Italia è stata trasmessa da La7, ed è andato in onda in Germania su ZDF dal 2017 al 2020.

Professor T 4 è la stagione conclusiva della serie con Matthias Matschke, Julia Bremermann e Andreas Helgi Schmid: il format ricalca in modo praticamente pedissequo l’originale di cui è un adattamento e racconta le indagini di Jasper Thalheim, noto ai suoi studenti come Professor T. Esperto di criminologia psicologica presso l’Università di Colonia, il brillante docente soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo, è un maniaco dell’ordine e gira immancabilmente con dei guanti medicali blu. Collabora con il dipartimento di investigazione criminale di Colonia aiutando i poliziotti a venire a capo di casi all’apparenza irrisolvibili.

Professor T 4 termina con l’episodio 4, dal titolo Tradimento Fatale, in cui il protagonista viene coinvolto suo malgrado in un caso di aggressione al capo del dipartimento investigazioni criminali Christina Fehrmann. Ecco la trama dell’ultimo episodio di Professor T 4 in onda in prima visione domenica 8 agosto su Rai2 alle ore 17.00.

Christina viene ferita, le tracce trovate sul luogo dell’accaduto lasciano intuire che conosceva il suo aggressore. Daniel tenta, durante il suo trasporto in ospedale, di farsi dire un nome. Tuttavia, le ultime parole pronunciate da Christina riguardano unicamente il Professor T…

Sebbene Professor T 4 non abbia convinto ZDF a rinnovare la serie per un’altra stagione, il format sarà presto oggetto di nuovi adattamenti in altri Paesi, tra cui anche l’Italia.