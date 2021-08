Non era per nulla scontato, anzi. Harmony OS su Huawei P20 e Huawei Mate 10 è in programma in via definitiva: non ci sono più dubbi visto il via al programma beta per il nuovo sistema operativo alternativo ad Android sugli ex top di gamma. Ottime notizie dunque per chi ha ancora a disposizione uno dei modelli di smartphone appena menzionati e a dire la verità, anche un Nova 4.

Come accade sempre in una primissima fase iniziale, quella appena partita è una closed beta destinata a 2000 utenti in Cina. Poco importa il fatto che siamo al cospetto di una ristretta nicchia di utenti. La partenza del programma non lascia spazio a dubbi per una distribuzione ben più ampia, magari già nelle prossime settimane.

Per essere precisi, ecco i modelli di dispositivi già interessati dal programma sperimentale. In effetti è stato già previsto Harmony OS su Huawei P20 nelle varianti siglate come EML-AL00 e EML-TL00, su quelle dei P20 Pro CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-AL00, CLT-TL00, CLT-TL01. Per quanto riguarda la serie Mate 10, i dispositivi fortunati sono quelli standard etichettati come ALP-AL00, ALP-TL00, quelli Pro (BLA-AL00 e BLA-TL00) e ancora la variante Porsche Design (BLA-AL00). Per finire, rientrano in questa fase i già citati Nova 4 negli esemplari targati come VCE-AL00 e VCE-TL00.

Qualche dettaglio in più è d’obbligo sulla beta Harmony OS su Huawei P20, sui Mate 10 ma anche sui Nova 4. Il pacchetto software che contiene il sistema operativo concorrente ad Android è nella sua versione 2.0.0.138. Il peso complessivo dell’aggiornamento è di 5 GB, certo non pochi, ma stiamo prendendo in considerazione un update che porta con se un OS completamente nuovo rispetto a quello precedentemente installato sui dispositivi. Terremo d’occhio, nei prossimi giorni e poi settimane, i primi feedback sulla fatica software degli sviluppatori.