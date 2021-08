Sono arrivate nuove emoji WhatsApp 2021 su dispositivi Android. L’aggiornamento dell’applicazione di messaggistica siglato con il pacchetto 2.21.16.10 introduce alcune emoticon molto attese perché già di scena da tempo su iPhone. Ai melafonini era toccato riceverle lo scorso aprile con l’introduzione dell’update iOS 14.5, ai dispositivi con sistema operativo di Google solo in questi giorni di piena estate.

Di quali nuove emoji WhatsApp 2021 stiamo parlando? L’elenco visivo di ciò che ci attende con il nuovo aggiornamento è presente nell’immagine di apertura articolo. Le emoticon sono le stesse di quelle pensate per iPhone ma con una grafica leggermente diversa, nello stile prescelto dagli sviluppatori Android. Ritroviamo dunque una faccina tra le nuvole che si riferisce a chi non sempre ha i piedi per terra ma piuttosto preferisce sognare. C’è ancora una faccina che espira, magari per rilassarsi o dopo una fatica, quella con occhi a spirale (per indicare confusione e stordimento). Sono poi rappresentati due cuori, uno che brucia di passione e un altro ferito e dunque bendato per essere curato.

Anche le nuove emoji WhatsApp 2021 non potevano non essere inclusive. Tra i simboli introdotti pure nell’ultima versione Android ci sono quelli di uomini e donne barbute rappresentati in varie etnie per colori della pelle. Infine non mancano delle nuove coppie sia etero che omosessuali da poter ora inserire in conversazioni singole o di gruppo, a proprio piacimento e in ogni occasione desiderata. Come sempre e soprattutto negli ultimi tempi, il tentativo è quello di rappresentare ogni sfaccettatura del genere umano, senza alcuna esclusione per etnia, cultura e pure preferenze sessuali.

Chiunque vorrà utilizzare ognuna delle soluzioni fin qui riportate, dovrà effettuare l’update al pacchetto già indicato. Se il proprio smartphone non avrà eseguito l’aggiornamento automaticamente, si potrà procedere manualmente all’operazione attraverso il Play Store. Dopo l’installazione, tutte le faccine fin qui menzionate saranno utilizzabili.