L’uscita di Stranger Things 4 è confermata per il 2022: la post-produzione della nuova stagione non terminerà in tempo per riportare la serie sulla piattaforma entro il 2021, come ha annunciato Netflix col primo teaser diffuso il 6 agosto.

La clip che conferma l’uscita di Stranger Things 4 il prossimo anno – senza indicare una data precisa – inizia con le immagini di momenti memorabili delle stagioni precedenti e mostra alcuni frammenti di scene inedite: ce n’è sia per i protagonisti adolescenti che per Hopper, il cui ritorno non è ormai una sorpresa per nessuno dopo le immagini che lo mostravano in un campo di prigionia in Russia all’epoca dell’inizio delle riprese della stagione 4.

Per annunciare l’uscita di Stranger Things 4 nel 2022 Netflix ha scelto di fornire al pubblico un primo sguardo fugace ai nuovi episodi, attraverso minuscoli frame che non bastano certo a rintracciare le basi della trama della nuova stagione, ma sicuramente dicono qualcosa. In primis, che i protagonisti bambini all’epoca della prima stagione sono ormai a tutti gli effetti degli adolescenti. In secondo luogo, che Undici sarà protagonista di questo nuovo lotto di episodi perché nuovamente oggetto delle attenzioni degli scienziati del laboratorio di Hawkins o di una struttura simile a quella vista nelle prime due stagioni. A quanto pare lo scienziato pazzo Martin Brenner è tornato in attività a caccia di bambini dai poteri speciali come quelli di Eleven e questo non promette nulla di buono. Ad un certo punto si vede perfino Undici trattenuta contro la sua volontà da un gruppo di uomini che presumibilmente hanno il compito di portarla via.

L’annuncio dell’uscita di Stranger Things 4 arriva dopo le notizie di numerose aggiunte al cast della stagione: Robert “Freddy Krueger” Englund si unirà alla storia nei panni di un paziente con problemi mentali, mentre Tom Wlaschiha sarà uno dei rapitori russi di Hopper. Altre new entry sono Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Sherman Augustus, Mason Dye e Nikola Djuricko.

Con l’uscita di Stranger Things 4, secondo il produttore Shawn Levy sarà chiaro anche l’orizzonte verso cui sta andando la serie in vista di un finale che non è ormai così lontano (presumibilmente con la quinta stagione).