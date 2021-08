Non ci sarà da aspettare per le specifiche del Samsung Galaxy Z Fold 3. Sebbene il prossimo dispositivo pieghevole verrà rilasciato solo tra 5 giorni ovvero mercoledì 11 luglio, oggi disponiamo già della sua scheda tecnica al gran completo, grazie al contributo del sito specialistico Winfuture,de che, in quanto ad anticipazioni autentiche, non è secondo a nessuno in occasione dei lanci di nuovo hardware. Insomma, c’è dunque da aspettarsi che quanto di seguito descritto corrisponda a realtà quasi (se non) del tutto.

Per le specifiche del Samsung Galaxy Fold 3 si parte dallo schermo (quando aperto) da 7,6 pollici pieghevole, con risoluzione 2208 x 1768 pixel e densità 374 ppi. La tecnologia utilizzata per proteggere il pannello è quella Corning Gorilla Glass Victus e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Quando chiuso il display avrà invece una diagonale da 6,2 pollici (2260 x 832 pixel, 387 ppi).

Sotto la scocca ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm che si accompagnerà a 12 GB di RAM. I tagli di memoria previsti saranno da due ossia da 256 e 512 GB. Passando alla fotocamera principale, questa avrà triplo sensore con unità da 12 MP (f / 1.8, 78 °, 1.4 µm, OIS, 2PD), grandangolare da 12 MP ( f / 2.2, 123 °, 1.12 µm, FF) e obiettivo zoom da 12 MP (f/2,4 1,0 µm, OIS). Ancora, la fotocamera frontale Dual-Cam potrà contare su unità da 4 MP ( f/1.8, 2.0 μm) e da 10 MP (f/2.2, 1.22 μm). Con il dispositivo si potranno girare video con risoluzione fino a 7680 x 4320 pixel (8K UHD).

La batteria del dispositivo pieghevole avrà un amperaggio di 4400 mAh e supporterà la ricarica rapida. Per quanto riguarda poi il design, i colori previsti sono tre ossia Phantom Green, Phantom Black, Phantom Silver, le dimensioni dello smartphone saranno poi 158,2 x 128,1 x 6,4 mm da aperto e 158,2 x 67,1 x 14,4 mm da chiuso per un peso complessivo di 271 grammi.

Queste e altre specifiche del Samsung Galaxy Z Fold 3 verranno svelate nel prossimo evento Unpacked Samsung del giorno 11 agosto.