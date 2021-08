Time Is Up con Benji Mascolo e Bella Thorne sarà al cinema in Italia ad ottobre. L’annuncio è di Benji che comunica sui social la data in cui il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane e svela la locandina che lo vede in compagnia della sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne.

Il primo film di Benji Mascolo sarà distribuito sia in America che in Italia. Il titolo è Time Is Up e lo vede al fianco della sua promessa sposa, Bella Thorne. Neanche a dirlo, il film è d’amore. La regia è di Elsa Moruso e vedrà i due protagonisti al centro di una bellissima storia d’amore.

“L’amore tutto cambia” si legge sulla locandina ufficiale che Benji ha già svelato. Time Is Up con Benji Mascolo e Bella Thorne sarà al cinema in tre giorni ad ottobre, in Italia. Le date sono già ufficiali e sono quelle del 25, 26 e 27 ottobre 2021.

A comunicare l’inizio del progetto sui social era stata Bella Thorne in un’intervista rilasciata in esclusiva per Grazia, ormai un anno fa. “Amo Benji e porteremo l’amore sul set“, le sue parole. All’interno dell’intervista raccontava l’amore con il cantante del duo Benji e Fede e i progetti futuri che li avrebbero portati al cinema, insieme, protagonisti di una pellicola d’amore.

Benji aveva poi aggiornato i fan via social dicendosi emozionato per il suo primo progetto cinematografico e aveva anticipato: “Mi vogliono con i capelli mori”. Beni aveva poi spiegato l’esigenza di dedicarsi ad un progetto extra musicale e ora quel progetto sta per arrivare a tutti i fan.

Tre i giorni previsti per la proiezione nei cinema d’Italia: il 25, 26 e 27 ottobre, nelle sale aderenti. Ulteriori dettagli non tarderanno ad arrivare, nelle prossime settimane.