Stranger Things 5 potrebbe essere l’ultima stagione della serie: le ultime indiscrezioni sul format originale di Netflix, creato e prodotto dai fratelli Duffer, fanno pensare che la fine sia vicina per la saga dei bambini – ormai adolescenti – di Hawkins e del Sottosopra. Mentre la quarta stagione è ancora in fase di riprese, con diversi ritardi tra protocolli anti-Covid e incendi sul set – si vocifera che non manchi molto al finale della serie.

Stranger Things 5 non è stata ufficialmente annunciata da Netflix, ma secondo un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter da Matt e Ross Duffer, lo show non finirà con la stagione 4 attualmente in produzione. Allo stesso tempo le recenti parole di David Harbour sulle rivelazioni in arrivo su Hopper nella prossima stagione sembrano confermare che c’è un orizzonte finale già delineato sullo sfondo.

Tutto sembra convergere su Stranger Things 5 come stagione finale. Di recente, quando è stato chiesto a Shawn Levy se la quinta stagione sarà l’ultima dello show, il produttore esecutivo ha dichiarato che “la fine è in vista” e che in particolare i fratelli Duffer hanno “il finale ben in vista“.

Interrogato su Stranger Things 5 da Collider, Levy non ha confermato che si tratterà dell’ultima stagione, ma ha assicurato che esiste già un piano su come terminare la saga. Gli sceneggiatori e produttori non navigano a vista, quindi, ma hanno già un quadro chiaro di come la trama andrà a finire: “C’è un piano e anche quello sarà condiviso non appena uscirà la quarta stagione, che sarà abbastanza presto. Posso dire questo. Non stiamo inventando le cose man mano che andiamo avanti e c’è già un finale di partita, se vuoi.“

Se Stranger Things 5 sarà o meno il canto del cigno per questa fortunata serie che ha riportato in voga le atmosfere anni ’80 in tv non è ancora chiaro, ma sicuramente non si andrà molto oltre se c’è già un’idea precisa di quale sarà il suo finale.