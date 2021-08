Un sorpasso incredibile seppur oramai atteso, quello degli smartphone Xiaomi su quelli Samsung. Gli ultimi numeri della società Counterpoint Research non lasciano spazio a dubbi: i dispositivi prodotti dal brand cinese hanno superato, in quantità, quelli del concorrente Samsung che perde il primo posto della classifica globale dei device mantenuto da tanto tempo, proprio in questa calda estate.

Il sorpasso sarebbe avvenuto nel mese di giugno 2021. La quota di mercato di Samsung è scesa al 15,7%, mentre quella Xiaomi è salita al 17,1%. Anche la quota di mercato di Apple è diminuita e si attesta ora al 14,3%, mantenendo il terzo posto della classifica.

Le vendite di smartphone Xiaomi sono cresciute del 26% in un solo mese, ossia da maggio a giugno 2021. Proprio questo exploit ha reso possibile il sorpasso ai danni di Samsung che per ora deve accontentarsi di un secondo posto. questo risultato è anche frutto di vendite non eccellenti per la serie Samsung Galaxy S21 lanciata ad in inizio 2021 e anche di un rallentamento nella produzione dovuto alla mancanza di determinate componenti hardware in questo periodo di pandemia Covid-19.

E pensare che i primi smartphone Xiaomi sono stati lanciati sono nel 2011. In un solo decennio, l’azienda cinese è riuscita a conquistarsi una quota incredibile di clienti, anche a seguito del tracollo di Huawei a seguito del ban USA. I vertici della società faranno di tutto per mantenere la posizione conquistata e hanno buone possibilità che, almeno per un po’, le cose vadano per il verso giusto. In effetti, l’enorme ecosistema di prodotti a marchio Xiaomi venduti in tutto il mondo, contribuisce a garantire la fidelizzazione dei clienti e quindi una domanda sempre crescente. Dal suo canto Samsung, dovrà piazzare almeno un paio di uscite hardware per tentare di riportarsi in vetta ad alla classifica globale in questo 2021 o anche nel 2022-