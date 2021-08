Sarà Neil Patrick Harris il protagonista di Uncoupled di Netflix, un nuovo format originale di Darren Star, il papà di Sex and The City ed Emily in Paris. Mentre quest’ultima serie sta per tornare con la sua seconda stagione e l’iconico show di HBO avrà il suo revival, Star lavora a questa nuova comedy per Netflix insieme al produttore esecutivo di lunga data di Modern Family Jeffrey Richman. Un progetto di cui ha parlato per la prima volta al 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo lo scorso giugno e che ora ha il suo protagonista.

Neil Patrick Harris sarà protagonista ma anche produttore esecutivo di Uncoupled, al fianco del co-creatore Star e di Richman: la produzione dovrebbe iniziare a New York entro la fine dell’anno, dunque la serie debutterà su Netflix solo nella seconda parte del 2022.

Neil Patrick Harris guiderà il cast della serie nei panni di Michael, la cui vita apparentemente perfetta viene sconvolta quando suo marito lo lascia dopo 17 anni, in modo del tutto inatteso. Improvvisamente, Michael deve affrontare due incubi: perdere la persona che riteneva fosse la sua anima gemella e affrontare la sua nuova vita da gay quarantenne single a New York City. La trama e l’ambientazione, oltre alla paternità del format, hanno fatto subito pensare ad una sorta di Sex and The City al maschile e dedicata al mondo LGBTQ+, ma Darren Star ha rifiutato questa etichetta presentando la serie a Monte-Carlo.

Il nuovo ruolo per Neil Patrick Harris in una produzione Netflix arriva dopo l’adattamento in tre stagioni di Una Serie di Sfortunati Eventi, in cui ha interpretato il malvagio Conte Olaf. Ma per i più Harris è noto come lo sciupafemmine incallito Barney Stinson in nove stagioni di How I Met Your Mother. Tra i suoi crediti più recenti anche American Horror Story: Freak Show e un episodio dell’acclamata miniserie di HBOMax It’s a Sin.