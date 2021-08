Sangiovanni lavora a nuovi brani e lo comunica ai fan attraverso un lungo messaggio sui social. Una riflessione fatta schiena a terra che parla di gossip e musica. Si dice stanco ma sta continuando a lavorare “come un pazzo” per dare ai fan nuove canzoni da ascoltare, forse in un nuovo disco.

Si reputa fortunato Sangiovanni ad aver realizzato il suo sogno ma si dice anche stanco. Scrive che non vede la sua famiglia da un po’, preso da mille impegni lavorativi, ma si sente fortunato nonostante questo. Augura la stessa fortuna a tutti coloro che leggeranno il suo messaggio.

“Sono steso a terra, perdendo la voce. Non so cosa possa significare. Sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre”, le parole del giovane artista che quest’anno ha conquistato le radio a suon di hit.

Sangiovanni lavora a nuovi brani ma riflette anche su quanto il mondo sia sostanzialmente diviso in due. Accenna ai gossip – sul suo conto di recente ne girano molti, complice la storia d’amore con la ballerina Giulia – ma anche alla superficialità e alla generale cattiveria. Sente gli sguardi addosso, puntati su di lui in attesa di un suo errore, ma nella confusione che lo circonda sta trovando la forza di lavorare a nuova musica.

“Vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. Si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne“, continua Sangiovanni.

“Lo sento anche addosso a me. Ma voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. Musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. E non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. In tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. Cantando la mia musica, con la mia voce. Ed è la cosa più importante, spero lo sia anche per voi”, conclude il cantante.