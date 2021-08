Ci sono già problemi con app Verifica C19 Green Pass oggi 6 agosto, al primo giorno di obbligatorietà del certificato verde presso un gran numero di luoghi pubblici al chiuso, così come previsto dal Governo Draghi. In pratica è stato già scovato un bug che invaliderebbe lo strumento e cosa ancora peggiore, c’è chi afferma di vedersi invalidato il proprio QR Code personale ad un tentativo di accesso, nonostante il documento ottenuto dopo le dosi vaccinali.

Per quanto riguarda il bug, va detto subito che i possibili problemi con app VerificaC19 Green Pass nascono dal fatto che modificando la data di un dispositivo adibito al controllo, si potrebbero far passare anche certificati scaduti. Si tratta di certo di un’anomalia di codice, scoperta sul forum GitHub e che potrebbe diventare una falla sfruttata ad hoc da qualche truffatore. La soluzione all’errore sarebbe immediata e consisterebbe nel basare il controllo dei dati proprio del Green Pass non sulle impostazioni data e ora del dispositivo ma su quelli del server di sistema. Per procedere ad una correzione sarà tuttavia necessario un intervento degli sviluppatori, con un aggiornamento dello strumento e si spera nel più breve tempo possibile (per limitare usi impropri del servizio).

Tra i problemi con app VerificaC19 Green Pass ci sono pure i primi segnalati da parte di cittadini che, nonostante il loro QR Code ottenuto dopo la vaccinazione, non vedono validato il loro accesso a luoghi pubblici al chiuso. Questo tipo di bug è certamente più grave e serio e per il momento, non se ne conosce la causa scatenante. A dire la verità nelle prossime ore e poi giorni, capiremo anche la reale portata dell’anomalia, con le esperienza cumulative di più cittadini italiani. Eventuali interventi saranno dunque programmati a seguito di controlli molteplici che ci diranno anche quanto lo strumento rilasciato funzioni in ogni occasione oppure no.