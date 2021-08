C’è già una data per Grey’s Anatomy 17 su La7, in onda in chiaro in prima serata dopo le messa in onda in anteprima esclusiva su Fox: la programmazione dell’ultima stagione (finora) dello longevo medical drama di ABC parte in autunno, ai primi di ottobre.

Grey’s Anatomy 17 su La7 renderà fruibile anche al pubblico della tv generalista la più recente stagione della serie, 17 episodi che hanno affrontato la realtà ospedaliera di un anno di pandemia da Covid-19, attraverso la malattia della sua protagonista storica Meredith Grey ma anche il racconto delle difficoltà mediche, tecniche e logistiche affrontate dal personale sanitario. Si tratta anche della stagione che ha affrontato il tema del razzismo sistemico dando voce alle proteste del movimento Black Lives Matter, che ha accolto nel cast ex protagonisti come Patrick Dempsey e TR Knight e ha visto uscire di scena ben tre personaggi di primo piano.

Anche Grey’s Anatomy 17 su La7, come di consueto, presidierà il palinsesto del lunedì, l’unica serata libera dai talk show o i format d’approfondimento della rete, con tre episodi a settimana in prima visione in chiaro e in prima serata, a partire dalle 21.20, subito dopo Otto e Mezzo.

Il debutto di Grey’s Anatomy 17 su La7 nella prossima stagione televisiva è fissato al 4 ottobre, secondo il sito sulla programmazione tv di Antonio Genna. Visto che la stagione è composta da soli 17 episodi, ridotti a causa dei ritardi di produzione dovuti alla pandemia, la programmazione di Grey’s Anatomy 17 su La7 terminerà entro la prima metà di novembre.

Grey’s Anatomy 17 su La7 non sarà l’unica novità della rete in termini di prime visioni seriali. Prossimamente debutterà in chiaro su La7 anche la prima stagione di The Good Fight, lo spin-off di The Good Wife, che l’emittente sta trasmettendo in replica nel palinsesto pomeridiano.