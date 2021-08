Sempre più spesso le serie tv di successo che arrivano sulle piattaforme streaming o sulle emittenti tv, generaliste e non, sono tratte da libri che hanno scalato le classifiche di vendita. Oppure rendono popolari quei libri, come nel caso de La Regina degli Scacchi che ha reso un best-seller l’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis o di The Handmaid’s Tale che ha fatto scoprire ad una nuova generazione la scrittura visionaria di Margaret Atwood.

Che sia il best-seller a fornire il materiale di partenza alla serie oppure quest’ultima a riportare in classifica il libro, ecco alcuni titoli che stanno per approdare in tv con degli adattamenti nuovi di zecca, alcuni già pronti all’uscita ed altri appena annunciati.

Tre Donne

Shailene Woodley, già nel cast dell’acclamata Big Little Lies, ha appena annunciato che reciterà in Three Women, una serie di Showtime basata sul bestseller di Lisa Taddeo, arrivato al primo posto negli Stati Uniti nella narrativa. Tre Donne sarà un ritratto intimo e inquietante del desiderio femminile, attraverso le storie delle sue protagoniste, tutte sul punto di cambiare vita. Lina, una casalinga nella periferia dell’Indiana, è da dieci anni in un matrimonio privo di passione quando si imbarca in una relazione che stravolge la sua vita. Sloane, un’affascinante imprenditrice del nord-est, ha un matrimonio aperto con Richard, ma due sconosciuti minacciano il loro equilibrio. Infine Maggie, una studentessa del North Dakota, affronta un’intensa tempesta dopo aver accusato il suo insegnante di inglese, sposato, di avere avuto una relazione inappropriata. La Woodley interpreta una scrittrice in lutto per la perdita della sua famiglia, che convince ognuna di queste tre donne dalle vite apparentemente normali a raccontarle le loro storie: le sue relazioni con loro cambieranno per sempre il corso della sua vita.

Nove Perfetti Sconosciuti

Già annunciata tra le uscite di questo agosto su Amazon Prime Video, Nove Perfetti Sconosciuti è la storia di altrettante persone che per motivi diversi si riuniscono a Tranquillum House, una remota località termale australiana che promette un radicale cambiamento di vita raggiungibile in soli dieci giorni. C’è chi deve perdere peso, chi soffre per amore, chi è in cerca di se stesso e spera di ritrovarsi tra lusso, yoga e le cure di Masha (Nicole Kidman), la strana e carismatica proprietaria e direttrice della struttura dai metodi inquietanti. Una delle sue ospiti è Frances Welty (Melissa McCarthy), scrittrice di romanzi rosa in crisi sentimentale e professionale: insieme agli altri ospiti inizierà a porsi delle domande su questa fantomatica cura che viene di fatto imposta ai clienti senza lasciare loro possibilità di scelta. La miniserie è l’adattamento del romanzo di Liane Moriarty, già autrice di Piccole Grandi Bugie da cui è tratta la serie HBO Big Little Lies.

Parlarne tra Amici

La scrittrice più amata dai millennials tornerà in tv con l’adattamento di Parlarne tra Amici: dopo il successo di Normal People su StarzPlay, stavolta sarà Hulu a produrre e distribuire la nuova serie tratta dal best-seller di Sally Rooney. Nel cast Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn (compagno della popstar Taylor Swift) e Jemima Kirke raccontano la storia di quattro persone, una coppia e due ex, che si ritrovano a vivere passioni, tradimenti e complessi sentimentali nell’era dei social network. Una commedia romantica ma anche un viaggio nella consapevolezza di donne emancipate e femministe che mettono alla prova le loro stesse convinzioni attraverso le relazioni con gli altri. Girata a Dublino e in altre città irlandesi, Parlarne tra Amici è attesa nel 2022.

The Shining Girls

Elisabeth Moss è la protagonista e produttrice esecutiva dell’adattamento del best-seller di Lauren Beukes, un thriller che affronta il tema della violenza di genere in un contesto distopico. Negli anni Novanta la sopravvissuta ad un tentativo di violenza sessuale Kirby Mazrachi si ritrova a dare la caccia ad un serial killer che ha fatto diverse vittime a Chicago: Harper Curtis è un uomo che viaggia nel tempo inseguendo donne che conosce da bambine e poi uccide da adulte. Come riuscire a catturare un misterioso vagabondo capace di spostarsi lungo il Novecento e mietere vittime giovani, forti e di talento in ogni epoca? Per la Moss si tratta della prima serie tv dopo The Handmaid’s Tale, di cui è volto principale e produttrice esecutiva ormai da quattro stagioni (con una quinta in arrivo): per il nuovo ruolo in Shining Girls ha anche cambiato look optando per una chioma castana.

La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo

Storia d’amore raccontata con un tocco di fantascienza, la miniserie HBO in 6 episodi tratta dal romanzo di Audrey Niffenegger vedrà protagonisti Rose Leslie e Theo James (che per questo ruolo ha lasciato la serie Sandition). Henry DeTamble è il primo uomo affetto da cronoalterazione, uno strano disturbo che scopre di avere per caso a 36 anni, quando comincia a fare improvvisi viaggi nel tempo ritrovandosi catapultato senza logica nel passato o nel futuro: nel corso dei suoi spostamenti incontrollabili conosce, da bambina e poi da adulta, quella che diventerà sua moglie Claire e che lo amerà nonostante la sua vita decisamente fuori dal comune. Dal libro è stato già tratto il film con Eric Bana e Rachel McAdams del 2009, uscito in Italia col titolo Un Amore all’Improvviso.

Anatomia di uno Scandalo

Rupert Friend, Sienna Miller e Michelle Dockery saranno i protagonisti di questo thriller Netflix in 6 episodi tratto dal Sarah Vaughan, che è anche un dramma familiare e affronta il tema delle molestie sessuali e dell’abuso di potere. James Whitehouse è padre devoto e un professionista rispettato, ma la sua vita cambia quando viene accusato di violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione. La moglie Sophie è convinta della sua innocenza, ma l’avvocata dell’accusa Kate è determinata a dimostrare che in quel rapporto extra-coniugale non c’era consenso. Una storia che costringerà i protagonisti a scavare nel loro passato, dal primo incontro tra James e Sophie all’università di Oxford passando per il loro matrimonio e la reputazione che entrambi hanno costruito.