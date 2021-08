Non solo un salto temporale all’inizio di Lucifer 6, ma anche un ritorno a sorpresa. L’ultima stagione della serie Netflix promette di rispondere ad alcune delle domande lasciate in sospeso nel finale della quinta.

Il diavolo ha infatti fatto qualcosa che nessuno, neanche lui stesso si sarebbe mai immaginato: è diventato il nuovo Dio, occupando il ruolo lasciato libero dal padre dopo una battaglia con suo fratello Michael. Il gran colpo di scena ha lasciato i fan a chiedersi cosa sarebbe successo a Lucifer e, dopo quanto svelato da TV Line, assisteremo a un piccolo salto temporale tra la fine della stagione 5 e l’inizio della stagione 6.

Ciò sarà abbastanza significativo per Chloe che inizierà ad avere alcune domande sul motivo per cui Lucifer non è andato esattamente a lavorare nella Città d’Argento come nuovo Dio. Comprensibilmente, questa è una grande responsabilità, che non può essere ignorata. Tom Ellis ha raccontato che in quest’ultima stagione Lucifer avrà molto da imparare da questa sua nuova posizione:

“Penso che sia la classica cosa del ‘stai attento a ciò che desideri’. Lui si è convinto di molte cose durante la quinta stagione, ma quando succede qualcosa a cui pensi, spesso appare molto diverso da come lo volevi. Questo è il tipo di enigma in cui Lucifer si trova nella sesta stagione”.

Questa idea è stata elaborata dagli showrunners della serie Joe Henderson e Ildy Modrovich:

“Gran parte della storia di Lucifer nella quinta stagione riguarddava il suo crescere e maturare. C’è così tanto da esplorare e quando arrivi effettivamente al momento in cui pensi di aver finito, pensi di essere diventato la persona che hai cercato di diventare. Da questo punto è diventato davvero interessante da esplorare”, ha detto Henderson.

“Lucifer è sempre un passo avanti, e due-tre indietro”, ha aggiunto la Modrovich.

Infine, direttamente dall’episodio pilota di Lucifer, Jimmy Barnes, produttore discografico e poi assassino, protagonista del primo caso su cui Lucifer e Chloe indagano, tornerà nella premiere della sesta stagione. A interpretarlo ci sarà di nuovo John Pankow e pare avrò un ruolo importante.