Un infortunio per Vasco Rossi che annuncia personalmente via social di essere stato vittima di un piccolo incidente. Nulla di grave per il Blasco che ironizza comunicando una “Breaking news” attraverso la quale spiega che per qualche giorno non potrà dedicarsi ai tanti fan che si recano sotto casa sua.

Non può firmare autografi né scattare foto, scrive dispiaciuto. “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, le sue parole su Instagram nel condividere uno scatto che lo vede con il braccio fasciato.



Ma cosa è successo al Blasco? Lo comunica personalmente. Il motivo dell’infortunio è legato ad una delle sue più grandi passioni ma la musica non c’entra. La colpa è di una pedalata eccessiva terminata con una lieve caduta. Fortunatamente niente di serio per Vasco che è già tornato in piedi dopo una fasciatura.

Si è lussato la spalla cadendo dalla bici in una delle sue tradizionali passeggiate tra le colline.

“Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta … per fortuna niente di grave … un male boia pero’”, le sue parole. tanti i commenti dei fan al di sotto del post e tra i tanti si scorge anche quello di Ermal Meta, da sempre un grande sostenitore del Blasco.

Ermal scrive: “Se il re si è lussato la spalla, non oso immaginare il punto di strada in cui sei caduto! Sei una roccia”. Un augurio di pronta guarigione ma anche l’incoraggiamento a non mollare che la vera roccia qui è proprio il rocker di Zocca che non perde il suo sorriso accennato.

Vasco Rossi ha già annunciato concerti per il 2022, l’ultimo dei quali lo porterà ad esibirsi a Trento il 22 maggio presso Il Trentino Music Arena, una grande location che accoglierà circa 100.000 spettatori.