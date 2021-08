Troppi clienti devono vedersela con i problemi di accesso DAZN dopo aver sottoscritto l’abbonamento in promozione a 19,90 euro. Come riferito pure nei giorni scorsi, a fronte delle vistose anomalie, c’è da vedersela pure con un’assistenza del servizio di streaming tutt’altro che solerte. Mancando del tutto un numero verde (o anche a pagamento) per il supporto degli utenti, si attendono le mail di risposta ai ticket aperti anche per svariati giorni.

La casistica più frequente che sta capitando proprio ai nuovi clienti del servizio è che pur avendo portato a termine l’attivazione dell’abbonamento dal link promozionale giunto via mail, non riescono per nulla ad usufruire dei contenuti perché visualizzano una serie di errori. In merito a questa anomalia, il canale alternativo di supporto via Twitter che risponde al profilo di @DAZN_HELP_ITA suggerisce di immettere manualmente i propri dati di accesso e dunque effettuare una pulizia dei campi sul dispositivo. Questo per evitare che il tentativo di login non vada a buon fine solo per digitazione non corretta.

Naturalmente la maggior parte degli utenti non troverà definitiva la soluzione ufficiale fornita per i problemi di accesso DAZN. L’anomalia di natura tecnica resta abbastanza comune, come pure le segnalazioni di chi (nonostante l’adesione alla promozione dei due mesi di servizio gratis estivi) si ritrova addebitata sul proprio conto la cifra di quasi 20 euro. Non ci sono dubbi sul fatto che le varie richieste di aiuto siano in lavorazione in queste ore ma è pur vero che i tempi di gestione dei ticket si stanno allungando a dismisura e a discapito di una buona esperienza per i clienti.

Come già indicato oltre alla mail help@dazn.it alla quale chiedere assistenza in caso di problemi di accesso DAZN o altre anomalia, potrebbe essere utile ricorrere anche al canale Twitter che sembra invece abbastanza attivo nelle risposte fornite.