Charlie Watts dei Rolling Stones si ritira. Non andrà in tour. Per i fan del gruppo internazionale è un duro colpo ma c’è una spiegazione per un simile gesto.

No, Charlie Watts non ha rifiutato il vaccino contro il Coronavirus, come ha fatto Pete Parada degli Offspring (gesto che gli è costata la sospensione dal gruppo, ma c’è un motivo!). Dietro la decisione di Charlie Watts dei Rolling Stones si nascondono motivi di salute.

Charlie Watts dei Rolling Stones si ritira, momentaneamente. Non sarò in tour negli Stati Uniti con la band e prenderà un periodo di pausa, prima di capire come si evolverà il suo quadro clinico ed eventualmente tornare sui suoi passi e riprendere le esibizioni mondiali.

Il batterista dei Rolling Stones è stato costretto a sospendersi dal tour No Filter di 13 date negli Stati Uniti, che dovrebbe iniziare a settembre, salvo nuovi posticipi causa covid-19. Dietro questa decisione, motivi di salute.

Perché Charlie Watts dei Rolling Stones si ritira?

Charlie Watts si è sottoposto ad un controllo di routine prima di essere ricoverato d’urgenza a Londra. Il batterista ha appreso, infatti, in quell’occasione, di essere affetto da un problema di salute che ha richiesto il suo immediato ricovero per un intervento chirurgico urgente. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla natura del problema che ha richiesto intervento immediato da parte del personale medico.

Ciò che sappiamo è che l’operazione si è già tenuta, a Londra, ed è perfettamente riuscita. Lo scrive la band all’interno di una nota condivisa sui social con la quale informa i fan del futuro del gruppo e dell’assenza di Watts in tour.

Ora per Charlie Watts è in programma solo un periodo di riposo, per rimettersi in sesto. “Ho chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi”, ha già dichiarato al The Sun.