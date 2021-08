Molto presto anche Paramount+ sarà disponibile in Italia con tutti i suoi contenuti originali. In un’ottica di sempre maggiore integrazione dell’offerta di contenuti audiovisivi, le società ViacomCBS Networks International e Sky hanno annunciato oggi che il servizio streaming Paramount+ verrà lanciato sulle piattaforme Sky in diversi Paesi, tra cui l’Italia, a partire dal prossimo anno.

L’espansione di Paramount+ in Europa riguarderà, oltre l’Italia, anche Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria (GSA): il servizio di streaming premium di ViacomCBS sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie ad un accordo di distribuzione pluriennale che include anche l’estensione del portafoglio di canali pay TV di ViacomCBS e l’espansione di Sky come partner pubblicitario in mercati selezionati. Per Sky si tratta di un ennesimo passo nella strategia di aggregazione perseguita in questi anni allo scopo di portare sempre nuove applicazioni e contenuti sulla piattaforma Sky Q.

Lo scopo del debutto di Parampunt+ in diversi Paesi d’Europa è rendere fruibili “i titoli di intrattenimento premium di ViacomCBS ai clienti Sky e, soprattutto, portare Paramount+ a un nuovo pubblico in tutti i mercati Sky, inclusi Regno Unito, Irlanda, Italia e GSA” ha affermato Raffaele Annecchino, Presidente e Amministratore Delegato di ViacomCBS Networks International.

Paramount+ è l’ultima di una serie di app in arrivo su Sky Q: di recente è stato annunciato anche l’arrivo del catalogo di Peacock, che sarà disponibile entro il 2021 per gli utenti Sky, automaticamente e in modo gratuito. Tutto nell’ottica della strategia di aggregazione di Sky, che punta a garantire la fruizione del maggior numero di contenuti possibili sulla piattaforma Sky Q: “Paramount+ è un servizio eccellente con una vasta gamma di fantastici film e serie TV e il nostro nuovo e più ampio accordo con ViacomCBS andrà a beneficio di entrambe le aziende“, ha assicurato Stephen van Rooyen, Amministratore Delegato Sky per UK ed Europa.

Come per Peacock, anche Paramount+ sarà incluso senza costi aggiuntivi a Sky Cinema per tutti gli abbonati al ticket, fornendo l’accesso a più di 10.000 ore di contenuti extra allo stesso prezzo. Come parte dell’accordo, i lungometraggi di Paramount Pictures rimarranno disponibili su Sky Cinema nel Regno Unito e si uniranno a Sky Cinema in Germania e Italia nel 2022. Tutti gli altri clienti Sky potranno abbonarsi a Paramount+ come componente aggiuntiva del loro account. Nell’accordo tra ViacomCBS e Sky c’è anche un’estensione pluriennale per la trasmissione dei canali lineari di ViacomCBS, tra cui Comedy Central, MTV e Nickelodeon, nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia e in GSA.

Paramount+ offre un ampio catalogo di serie originali, programmi di successo e film popolari di ogni genere da emittenti e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel. Al di fuori degli Stati Uniti, il servizio di streaming premium offre quasi 3.000 episodi di contenuti per bambini, 1.000 episodi di reality, più di 500 film e 2.500 ore di serie, drammi e sitcom Paramount+ Originals, CBS e SHOWTIME®.

I titoli che saranno disponibili dal 2022 nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia e in GSA includono una raccolta di serie tv, format esclusivi Paramount+ Originals e nuove versioni di franchise iconici, tra cui HALO, The Offer e la nuova serie iCarly. Il servizio conterrà anche una raccolta di nuove anteprime di film e titoli amatissimi di Paramount Pictures come i film delle serie Mission Impossible e Transformer.