Purtroppo si riscontrano problemi Vodafone in questo giovedì 5 agosto. Va chiarito che non si tratta di un down del servizio diffuso, semmai non funziona la rete e pure la linea voce per i clienti che abitano in una determinata area del nostro paese, più nello specifico nella regione Toscana.

Le segnalazioni di disservizi sono nell’ordine del centinaio, come sottolinea anche il servizio Downdetector al momento di questa pubblicazione. L’area colpita dalle anomalie odierne è quella della provincia di Lucca e di Massa Carrara in modo particolare ma la situazione è in continuo divenire, dunque potrebbe evolversi in meglio o in peggio nei prossimi minuti. Va detto che le prime testimonianze di difficoltà nella navigazione e nee chiamate voce sono state registrate qualche minuto prima di mezzogiorno in questo primo giovedì del mese e solo ora cominciano ad essere più copiose. Trattandosi di anomalie Vodafone, il servizio non è dei migliori in questo momento neanche per ho. Mobile e PosteMobile che ne sfruttano la rete.

I problemi Vodafone attuali saranno di certo oggetto di specifici interventi tecnici dell’operatore nell’area geografica di interesse. Almeno per ora non si raccolgono delle note ufficiali e pubbliche del vettore in merito alla situazione che investe determinati suoi clienti, né attraverso la sua pagina ufficiale Facebook né attraverso il profilo Twitter.

Per ogni richiesta di assistenza per i problemi Vodafone di questi minuti, il canale preferenziale resta quello del 190 per i clienti semplici e il recapito dedicato 42323 per utenza business. Ci si potrà rivolgere anche all’assistente virtuale Tobi in app MyVodafone e nel caso, chiedere di entrare in contatto con un operatore al più presto. Non mancheranno aggiornamenti per chiarire lo stato del servizio già nei prossimi minuti.

Aggiornamento 13:00 – Le segnalazioni di disservizi stanno progressivamente diminuendo in questi minuti. La zona colpita dalle anomalie resta comunque sempre quella collocata nelle province toscane di Massa e Lucca.