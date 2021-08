Continua l’appuntamento con Prodigal Son su Italia1 nella seconda serata sulla rete Mediaset dell’11 agosto.

La storia della serie ruota intorno a Malcolm Bright, un ex profiler dell’FBI che è costretto a confrontarsi con il padre che non vede da anni, un serial killer noto come “Il chirurgo”, quando spunta un nuovo criminale psicopatico che utilizza gli stessi metodi di uccisione che in passato avevano caratterizzato gli omicidi di Martin Whitly. Malcom dovrà prendere spunto dai consigli e dalle intuizioni del padre per risolvere crimini orribili e combattere al tempo stesso con i fantasmi del passato che continuano a perseguitarlo.

Nel primo, l’episodio 1×10 dal titolo La notte di Natale, sapendo che il killer era in combutta con suo padre, Malcolm, contrariamente agli ordini dell’FBI, continua a indagare. A seguire, l’episodio 1×11 intitolato Lontano da tutti. L’FBI e la polizia si uniscono per salvare Malcolm dal killer John Watkins, che rivela dettagli sconvolgenti sul suo coinvolgimento nei ricordi del campeggio.

La serata in compagnia di Prodigal Son su Italia1 si conclude con l’episodio 1×12, dal titolo Elettroshock. A seguito di un misterioso incidente nel distretto, Bright affronta gli affari interni, mentre Gil è preoccupato per la sua salute mentale.

Tom Payne (The Walking Dead) interpreta Malcolm Bright, mentre a Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens) spetta il compito di vestire i panni di suo padre Martin Whitly. Nel cast anche Bellamy Young (Scrubs, Dirty, Sexy, Money, Scandal), Lou Diamond Phillips (La Bamba, Young Guns I & II, Longmire). Aurora Perrineau nei panni della detective Dani Powell, Frank Harts è il detective JT Tarmel, e Halston Sage interpreta la sorella minore di Malcolm, la giornalista ambiziosa e perfezionista Ainsley.

L’appuntamento con Prodigal Son su Italia1 è nella seconda serata, ogni tre episodi ogni mercoledì notte, dalle ore 23:05 circa.