In occasione dell’uscita de La Casa di Carta 5, che debutterà con la prima parte il 3 settembre su Netflix, la piattaforma ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere il pubblico in un’anteprima speciale. Per il gran finale dell’impresa del Professore e dei suoi improbabili ladroni, Netflix inviterà un certo numero di fan ad assistere agli episodi della serie durante un’iniziativa pensata appositamente per promuovere l’uscita dell’ultima stagione.

L’invito è ad “una proiezione speciale de La Casa di Carta Parte 5 che si terrà nei giorni 2 e 3 settembre“, presumibilmente online, visto che non è indicato un luogo specifico: per provare ad essere scelti da Netflix tra i partecipanti a questo evento, è necessario avere dimestichezza con gli spoiler. In particolare, bisognerà registrare e caricare online, su un apposito sito, un video in cui si racconta “il peggior spoiler che tu abbia mai fatto“. Bisognerà dunque scavare nella memoria per ricordarsi la rivelazione più clamorosa fatta ad amici, parenti, conoscenti che abbia rovinato loro la sorpresa riguardo una serie tv o un film. Il video deve durare non più di 15 secondi.

I partecipanti alla proiezione de La Casa di Carta Parte 5 saranno selezionati tra tutti i video pervenuti tramite la pagina spoilerconfession.com e riceveranno le indicazioni necessarie per accedere alla visione degli episodi. L’iniziativa è stata lanciata da Netflix con un video in cui il Professore, interpretato da Alvaro Morte, invita il pubblico a partecipare.

La Casa di Carta Parte 5 esce in due parti il prossimo autunno: dopo i primi 5 episodi in arrivo il 3 settembre, il secondo volume con altrettanti capitoli debutterà su Netflix il 3 dicembre. Si tratta ufficialmente dell’ultima stagione della saga di Alex Pina, che però potrebbe dar vita a spin-off incentrati su uno o più personaggi o magari ad un prequel sulle storie di ciascuno, oltre ad aver già ispirato remake in giro per il mondo come quello di produzione coreana.