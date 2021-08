Viene ufficialmente introdotto il green pass per concerti ed eventi da domani, 6 agosto. Per accedere ai concerti estivi bisognerà essere muniti di green pass, da mostrare ai controlli.

A partire da venerdì 6 agosto 2021, secondo le vigenti norme, al pubblico verrà chiesto di presentare il pass verde per assistere agli spettacoli dal vivo, da presentare obbligatoriamente all’ingresso. Non è detto, però, che si debba necessariamente essere vaccinati, o vaccinati con entrambe le dosi di vaccino anti covid-19.

Le modalità per ottenerlo infatti sono molteplici.

In Italia al momento è possibile ottenere il green pass dopo la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino anti covid-19. Il green pass viene concesso anche dopo la somministrazione della prima dose, purché sia avvenuta da almeno 15 giorni. In caso di somministrazione monodose, il green pass verrà concesso dopo la somministrazione della dose unica.

Si può ottenere il green pass anche se non si è vaccinati, in alcuni casi. Nel caso in cui sia stato contratto il virus, in seguito a guarigione completa da Sars-Cov-2 e dopo aver rispettato i termini del conseguente termine isolamento è possibile avere acceso al proprio green pass.

C’è un’ultima modalità per ottenere il green pass senza vaccinarsi e senza aver contratto il virus in precedenza. Bisognerà sottoporsi a tampone – test molecolare o antigenico rapido. In caso di esito negativo si riceverà il green pass, valido per 48h da quando è stato effettuato il tampone.

La Certificazione verde COVID-19 sta ufficialmente per fare il suo ingresso in Italia. Sarà indispensabile per spostarsi sulle medie e lunghe percorrenze ma anche per partecipare agli eventi quali spettacoli e concerti ed ogni altra manifestazione. Indispensabile anche per partecipare a feste civili e religiose.

L’obbligo scatta domani.