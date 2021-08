Purtroppo, in questo agosto 2021, sono decisamente di scena delle false rimodulazioni Fastweb comunicate da truffaldini call center ai clienti dell’operatore. Lo scopo è naturalmente quello di irretire utenti e farli passare ad altra offerta per la telefonia fissa e per la navigazione internet. Di certo la stessa Fastweb non ci sta a farsi mettere in cattiva luce e ha messo in atto dunque una campagna di comunicazione per chiarire quale sia la reale situazione.

Tanti clienti Fastweb stanno ricevendo un SMS, questo si che ufficiale, che li mette in guardia da chiamate truffaldine in arrivo proprio in queste ore e giorni. Si tratta appunto di operatori che si presentano a nome della concorrenza e che notificano al destinatario proprio delle false rimodulazioni Fastweb. L’operatore, almeno in questo periodo, non è artefice di alcun aumento contrattuale e dunque quanto comunicato risulta essere del tutto falso.

Nell’attuale vicenda con protagoniste le false rimodulazioni Fastweb ma anche in altre occasioni simili, come è possibile tutelarsi e magari anche segnalare una frode subita? Lo stesso operatore virtuale ha messo a disposizione uno strumento davvero utile e presente direttamente sul suo sito. I clienti possono compilare un form nel quale comunicano al vettore di essere stati raggiunti da qualche telefonata molesta e pure di aver subito un danno economico a seguito di un raggiro.

Sempre per mettersi in guardia dalle comunicazioni di false rimodulazioni Fastweb, sempre l’operatore garantisce un secondo strumento, ossia quello per la verifica dei numeri dei partner commerciali autorizzati per le chiamate ai clienti. Direttamente da questa pagina e inserendo soltanto il numero del mittente dal quale si è ricevuto il contatto, sarà possibile sapere immediatamente se si è potenziali vittime di qualche nuovo raggiro. Meglio insomma stare in guardia e utilizzare ogni ausilio messo a disposizione per evitare di incappare in cattive sorprese.