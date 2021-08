Torna in onda oggi in replica Doc Nelle tue Mani. Luca Argentero attualmente è impegnato sul set della seconda stagione ma, intanto, il suo pubblico sta premiando le repliche che continuano a tenere compagnia al pubblico al giovedì sera e anche in questo mese di agosto faranno lo stesso. Al finale mancano tre settimane e questo vuol dire che Andrea Fanti e i suoi continueranno a tenerci compagnia con il momento clou, quello in cui il nostro ex primario entrerà in possesso della documentazione relativa a Pavesi: l’uomo è morto per colpa sua oppure no?

Gli episodi in onda in replica oggi, 5 agosto, saranno Cause ed effetti e L’imprevisto in cui sentiremo ancora parlare della morte di Pavesi e della voglia di Andrea di venire a capo della questione. Il ritrovamento della cartella clinica del paziente non fa altro che agitare Andrea che è davvero convinto di aver ucciso lui il ragazzo, ma dove sta la verità?

Agnese e Sardoni si volteranno dall’altra parte mostrandosi davvero poco collaborativi seppur per motivi diversi. Soprattutto quest’ultimo, che sa bene di essere colpevole, cercherà in tutti i modi di far sparire la cartella e distruggerla. I sensi di colpa aumentano anche in lui ma adesso Andrea dovrà occuparsi di altro. Un incidente ferroviario costringe il reparto a trasformarsi in una sorta di pronto soccorso e tutti i dottori sono chiamati a fare del loro meglio.

Andrea tenta di ricostruite cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi…#DocNelleTueMani, STASERA #5agosto alle 21.25 su #Rai1 e @RaiPlay@DocNelleTueMani pic.twitter.com/2CVcpjMw6l — Rai1 (@RaiUno) August 5, 2021

A distrarre i dottori di Doc Nelle tue Mani ci saranno poi i problemi personali. Gabriel e Alba non riescono a trovare un punto d’accordo dopo quello che è successo tra di loro ma quando finalmente fanno pace, lui rivela che dopo la specializzazione seguirà il suo destino e, quindi, tornerà in Etiopia. Come reagirà alla notizia la bella Alba?

Doc Nelle tue Mani tornerà la prossima settimana con altri due episodi in quello che possiamo definire il penultimo appuntamento con il medical drama. Andrea è pronto a denunciarsi, qualcuno riuscirà a fermarlo?