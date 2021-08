Lo Straordinario Mondo di Zoey potrebbe avere un’altra possibilità. Dopo essere stata bruscamente cancellata lo scorso giugno, al termine della sua seconda – e per ora – ultima stagione, il team della comedy musicale non si è mai arresto per trovare un’altra casa in grado di ospitarla.

Secondo quanto si apprende, la piattaforma di streaming Roku sta raggiungendo un accordo con Lionsgate (casa di produzione della serie tv) per produrre un film di due ore e dare così la giusta conclusione alla storia di Zoey.

Se la pellicola, che debutterà su The Roku Channel durante le vacanze natalizie, avrà un ottimo riscontro, lo streamer potrebbe anche ordinare degli episodi aggiuntivi, rinnovando ufficialmente la serie per una terza stagione. Roku sta attualmente raggiungendo degli accordi con anche con il cast principale, guidato da Jane Levy, al fine di avere tutti gli attori a disposizione.

Dopo l’annuncio della cancellazione, si era parlato di spostare la serie sul servizio di streaming Peacock per una terza stagione, ma alla fine la mossa non è andata a buon fine.

“In un mondo in cui trovare un pubblico fedele e appassionato non è mai facile, crediamo che ci debba essere una casa per questo grande spettacolo pluripremiato con un seguito appassionato e dedicato”, aveva dichiarato lo scorso giugno un rappresentante della Lionsgate.

A maggio, lo showrunner Austin Winsberg non era molto positivo sul passaggio dello show da NBC a Peacock, dichiarando: “So che se ne è parlato, ma non ho sentito nulla di concreto”. Winsberg ha notato che un passaggio da una rete generalista a uno streamer potrebbe portare benefici alla serie: “Se avessimo la capacità di non essere così in debito con il tempo a disposizione… Ci sono scene o canzoni che devo tagliare ogni settimana per far rientrare tutto nell’episodio”, ha spiegato Winsberg. “Potrebbe essere fantastico avere un po’ più di libertà creativa e flessibilità”.

Nel cast, Jane Levy nei panni di Zoey Clarke; e poi: Alex Newell, Skylar Astin, John Clarence Stewart, Mary Steenburgen, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, Lauren Graham e Harvey Guillén.

L’intera serie de Lo straordinario mondo di Zoey è disponibile in Italia sulla piattaforma on demand RaiPlay.