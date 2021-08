FBI è in onda su Rai2 ma cast e personaggi di FBI: Most Wanted saranno protagonisti del prime time di Italia1 a partire da oggi, 5 agosto. Il primo spin-off della serie Rai andrà in scena ad un anno di distanza proprio sulla rete giovane di casa Mediaset con una sorta di maratona di episodi visto che debutterà con una programmazione xxl.

Cast e personaggi di FBI: Most Wanted andranno a caccia di criminali e partiranno con ben quattro episodi che permetteranno al pubblico di entrare subito nel vivo della serie a cominciare proprio dal carattere e dalla vita del suo protagonista, Jess LaCroix interpretato dall’amato Julian McMahon di Nip&Tuck. Ci sarà lui a capo di questo team che lavorerà all’interno dell’FBI ma sarà specializzata nella caccia ai criminali più pericolosi.

Se LaCroix sarà l’agente speciale supervisore dell’Fbi, il suo secondo in comando sarà Sheryll Barnes (Roxy Sternberg). A completare il quadretto ci penseranno il cognato di LaCroix, Clinton Skye (Nathaniel Arcade), agente speciale e componente della squadra; Kenny Crosby (Kellan Lutz), ex ufficiale dell’Intelligence dell’Esercito; l’analista Hana Gibson (Keisha Castle Hughes) e Ivan Ortiz (Miguel Gomez).

Dietro la firma di FBI: Most Wanted, come produttore esecutivo, c’è Dick Wolf, artefice dei successi internazionali di altre serie come Law & Order e i vari Chicago in onda proprio su Italia1 in questi giorni. La prima stagione della serie è composta da 14 episodi, un po’ meno rispetto ai preventivati 18 per via della pandemia e dello stop alle riprese.

Ad andare in onda saranno i primi 4 episodi dal titolo Astinenza, Conseguenze di un trauma, Istinto materno e Vittima del potere in cui Jess Lacroix e la sua squadra sono sulle tracce di un medico latitante accusato di aver ucciso la moglie. Scoprono che prescriveva farmaci oppiacei ai suoi pazienti tossicodipendenti e che aveva creato un giro d’affari milionario. In seguito, Un ragazzo traumatizzato dall’aver assistito a una sparatoria avvenuta nella sua scuola, diventa un terrorista. La squadra di Lacroix deve intercettarlo prima che possa commettere un attentato.

Infine, una madre decide di farsi giustizia da sola, dopo che il figlio è stato condannato a una pena troppo severa per un crimine insignificante. Lacroix e la sua squadra indagano su Cleo Wilkens che non ha esitato ad uccidere il suo ragazzo, leader della gang dei Rolling Sixes, e a scatenare una guerra per prendere il potere e gestire lo spaccio di droga nel Bronx.