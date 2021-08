Sky perde anche American Horror Story. Brutte notizie in arrivo per i fan del colosso televisivo che speravano ancora che un miracolo fosse possibile almeno per una delle reti più seguite, Fox. A quanto pare però le cose stanno andando diversamente e Disney+, dopo aver lanciato The Walking Dead sulla sua piattaforma attraverso Star preparandosi a mandare in onda l’ultima stagione, adesso si prepara a fare lo stesso con la serie firmata da Ryan Murphy.

Con un comunicato ufficiale, Disney+ fa sapere che American Horror Stories debutterà sulla piattaforma l’8 settembre prossimo in anteprima su Star. La serie limitata anticipa l’arrivo di American Horror Story: Double Feature che sarà disponibile in streaming a ottobre.

American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk, si comporrà di sette episodi e proporrà una storia horror diversa per ogni episodio. Non ha bisogno di presentazioni la popolare serie limitata antologica American Horror Story che esplora un differente tema horror e un’ambientazione per ogni stagione, spaziando tra manicomi, streghe, hotel e freak show itinerante.

Non c’è bisogno di dire che la notizia ha messo un po’ in subbuglio tutti. Da una parte c’è chi pensa alla disfatta di Sky che continua a perdere pezzi tra sport e serie tv ma non accenna a modificare i suoi abbonamenti (e relativi prezzi). Dopo la trovata, già vista in passato, di annunciare nuove reti in arrivo, solo per riciclare vecchi show, cosa farà per arginare questa fuga?

Dall’altro lato ci sono gli abbonati Disney che trovano poco “consigliati” questi due show. La piattaforma ci teniamo a sottolineare che c’è a disposizione un parental control efficace continua a garantire che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutta la famiglia. Gli abbonati possono impostare limiti di accesso a contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN per garantire massima tranquillità ai genitori.