Peter Capaldi ha chiuso con Doctor Who: l’attore ha spiegato perché non è interessato a tornare nella serie neanche per un episodio speciale.

Dopo aver interpretato l’iconico Signore del Tempo in tre stagioni nell’arco di quattro anni, l’attore scozzese si è dedicato altro. Il suo lavoro più recente è il cinecomic The Suicide Squad, al fianco di star di Hollywood come Margot Robbie, Viola Davis e Idris Elba.

I Whovians che sperano in un ritorno di Peter Capaldi resteranno quindi delusi dal suo rifiuto: “Non mi piacerebbe molto”, ha rivelato in una recente intervista alla BBC Radio.

“Ci sono così tanti dottori ora. Sono abbastanza contento di quello che ho fatto. Ho adorato il mio periodo in Doctor Who, ma penso che storie con più di due dottori siano meno efficaci.”

Al contrario, Peter Capaldi tornerà a lavorare con l’ex showrunner Steven Moffat in una nuova serie tv, The Devil’s Hour. Il thriller sarà disponibile su Prime Video e, si spera, possa arrivare anche qui in Italia. L’attore non ha anticipato molto, ma ha definito il progetto “strano” e con una buona scrittura.

Steven Moffat sarà il produttore esecutivo della serie, lo stesso ruolo che ha avuto in Doctor Who. È stato anche una delle menti dietro Sherlock. Accanto a Capaldi, la serie in sei episodi vedrà nel cast anche Jessica Raine, Alex Ferns, Nikesh Patel, e Sandra Huggett.

La serie segue Lucy Chambers, interpretata da Raine, una madre single che viene svegliata ogni notte alle 3.33 precise – la presunta ora del diavolo – da visioni terrificanti. In poco tempo, si ritrova legata a una serie di orribili omicidi, mentre Capaldi interpreta un nomade solitario che è guidato da un’ossessione omicida e presto diventa il bersaglio principale di una caccia all’uomo della polizia.

La produzione di The Devil’s Hour è iniziata a giugno. La messa in onda è invece prevista nel 2022.

Intanto Jodie Whittaker, nuova “Dottoressa”, ha annunciato il suo addio alla serie anche lei dopo tre stagioni.