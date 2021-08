Sono oramai pronti per tutti i video e le foto WhatsApp con una sola visualizzazione. La funzione era già attiva per i beta tester (in primis quelli Android) dalla fine di giugno ma in queste ore il servizio di messaggistica ha annunciato la corposa novità anche per gli utenti semplici. La distribuzione è dunque in corso e dovrebbe raggiungere tutta la platea di utilizzatori davvero nel giro di poco tempo.

Cosa sono i video e le foto WhatsApp con una sola visualizzazione e soprattutto cosa significa il simbolo “1” presente adesso nella schermata di invio di un’immagine o anche solo di un filmato, tra lo spazio per la didascalia e quello per l’inoltro del contenuto? La prima cosa da dire è che il servizio di messaggistica ha messo a disposizione questo strumento a tutela della privacy degli utenti. Scegliendo la nuova opzione, qualsiasi contenuto appunto verrà condiviso con il destinatario che potrà vederlo una sola volta e non di più. Dopo la prima visione, semplicemente, l’elemento non sarà fruibile in nessun modo. La novità metterà al sicuro ogni elemento dalla ricondivisione con terze persone, magari pure non voluta.

Vista l’utilità della funzione, come si procede proprio ad impostare video e foto WhatsApp con una sola visualizzazione in chat? Nella schermata già messa in evidenza dell’inoltro del contenuto ci sarà ora l’icona con simbolo “1£. Solo selezionandola, l’immagine o anche il filmato potrà essere visto dal destinatario una sola volta, cliccando sull’elemento testuale che lo contraddistingue. Dopo la visione, all’elemento verrà associata l’etichetta “Aperto” e in pratica verrà bloccato. Naturalmente nel momento in cui l’icona con il simbolo 1 neanche verrà notata o presa in considerazione, allora tutto resterà nella norma e ogni elemento potrà essere fruito senza limite di quantità o temporali e condiviso al di fuori della chat e nei gruppi, pure senza il permesso del suo proprietario.