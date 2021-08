Kit Harington ha sofferto una forte pressione durante le riprese de Il Trono di Spade. Lo stress è peggiorato mentre girava l’ultima stagione; a quel punto la star ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione per dedicarsi alla sua salute.

La starha trascorso un po’ di tempo in un centro benessere dopo aver detto addio alla serie HBO che l’ha reso popolare nel 2019, per sottoporsi a cure per “problemi personali”.

Durante un’intervista al Jess Cagle Show di Sirius XM, Kit Harington è tornato a parlare dell’impatto che lo show ha avuto su di lui.

“Ho attraversato alcuni problemi di salute mentale dopo e alla fine de Il Trono di Spade. Penso che avesse a che fare direttamente con la natura dello spettacolo e con quello che facevo da anni”.

Alla fine Harington ha deciso di prendersi un anno di pausa dalla recitazione per “concentrarsi davvero” sul suo benessere, prima di tornare a lavorare con un episodio della serie antologica Modern Love, disponibile su Prime Video dal 13 agosto.

Nella serie, il suo personaggio cerca di rimettersi in contatto con una donna che aveva incontrato sul treno prima che la pandemia li separasse.

“Tornare al lavoro e decidere cosa fare e poter scegliere, non si poteva prevedere la pandemia, quindi proprio quando volevo tornare al lavoro, ecco che è arrivato il Covid. Mi ha preso alla sprovvista. Fare questo episodio di Modern Love è stato strano; non dovevo più vivere sotto pressione per tutto il tempo. Mi sono detto: perché non fare qualcosa di leggero e divertente? Ed ecco qui.”

Il prossimo progetto di Kit Harington è per il grande schermo: è nel cast di Marvel’s Eternals nel ruolo di Black Knight. Sul set ha ritrovato il suo ex collega del Trono di Spade, Richard Madden, che ha vestito i panni di Jon Snow nella serie.