Quando una battuta sul trapianto di rene di Selena Gomez era finita in una sceneggiatura delle serie tv Saved By The Bell, i fan della cantante e attrice avevano sollevato il caso sui social, suscitando la reazione indignata della diretta interessata. Meno di un anno dopo la storia si ripete: ancora una volta, una serie tv di successo ha citato il trapianto di rene di Selena Gomez e di nuovo la popstar è intervenuta per criticare pubblicamente l’atteggiamento superficiale dei produttori e degli scrittori della serie.

Stavolta a scherzare sul trapianto di rene di Selena Gomez è stata The Good Fight, la serie di Paramount+ spin-off di The Good Wife: in una scena della quinta stagione attualmente in corso negli Stati Uniti, l’operazione subita dalla cantante a causa del Lupus è stata definita “un argomento su cui non si può scherzare“ – forse proprio in riferimento alla polemica nata dall’episodio di Saved By The Bell nel quale due ragazzi ironizzavano su chi fosse il donatore – aggiungendo che “ormai serve il permesso per raccontare una barzelletta“.

Anche in questa occasione la citazione del trapianto di rene di Selena Gomez ha offeso non poco la cantante, che si è sentita in dovere di criticare le scelte di scrittura degli sceneggiatori per la scarsa sensibilità dimostrata nei confronti di un problema di salute così delicato: “Non sono certa di come scrivere battute sui trapianti di organi per programmi televisivi sia diventata un’abitudine, ma sfortunatamente è così, a quanto pare. Spero che nella prossima stanza degli scrittori, quando una di queste brutte battute verrà presentata, venga immediatamente criticata e non vada in onda” ha scritto la Gomez su Twitter.

La battuta sul trapianto di rene di Selena Gomez è stata però l’occasione per la popstar di rilanciare la campagna per l’adesione alla donazione degli organi negli Stati Uniti, affinché da un brutto episodio possa venir fuori qualcosa di buono: “I miei fan mi guardano sempre le spalle. Vi amo. Se potete per favore registratevi come donatori di organi.”