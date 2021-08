C’è un motivo se gli Offspring cacciano Pete Parada ma anche lui ha le sue buone motivazioni a rifiutare il vaccino contro il Coronavirus. Non è infatti un no vax.

Son ben altre le motivazione che si nascondono dietro il gesto di Pete Parada che al momento ha deciso di non vaccinarsi contro il covid-19: soffre della sindrome di Giuillain-Barré e i rischi per lui sarebbero maggiori dei benefici.

Nel sostenerlo, Pete Parada rifiuta di vaccinarsi ma gli Offspring lo allontanano dal gruppo. Il batterista fa parte della band dall’ormai lontano 2007 e oggi è stato costretto a comunicare una pausa forzata dalle attività musicali.

La sua però è stata una decisione ben ponderata, alla quale è giunto in seguito ad un consulto medico. Soffrendo della sindrome di Guillain-Barrè, una malattia del sistema nervoso, i medici stessi gli hanno sconsigliato di vaccinarsi. “Per molte persone come me i rischi sono maggiori dei benefici”, scrive sui social nell’annunciare questa decisione.

Pete Parada racconta di aver già contratto il covid-19 in forma lieve e di esserne uscito con tranquillità. Non vuole sminuire la pericolosità del virus ma, al tempo stesso, è certo di poterlo gestire nuovamente, qualora dovesse contrarlo ancora. Ciò di cui non è certo, invece, è di sopravvivere se la sua sindrome dovesse casuali ulteriori problemi dovuti dal vaccino.

“Sono sicuro di poterlo gestire di nuovo ma non sono certo di poter sopravvivere di nuovo alla sindrome. Ne sono affetto da quando ero bambino e ultimamente, per mia sfortuna, è peggiorata”, le sue parole.

La decisione di Pete Parada, dunque, è stata quella di non sottoporsi al vaccino contro il covid-19. La band in cui suona e di cui fa parte, però, ha deciso di allontanarlo momentaneamente. Per tenere i concerti. infatti, bisognerà essere vaccinati e gli Offspring, con il batterista, non sarebbero in grado di assolvere tale obbligo.