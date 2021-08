Amanda Knox incinta. Ogni settimana grazie al suo podcast continua a far parlare della sua vita e anche questa volta è accaduto lo stesso lasciando il dolce annuncio proprio per il gran finale.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della studentessa americana riguardo alle sue orrende battute sull’Italia e sul fatto di venire a studiare nel nostro Paese per poi ritrovarsi dietro le sbarre, ma oggi torniamo a farlo proprio perché alla fine dell’ultimo episodio del suo podcast indipendente Labyrinths, ha rivelato che aspetta il suo primo bambino dal marito Christopher Robinson, sposato nel febbraio 2020.

Anche in questo caso la notizia ha creato scalpore sui social perché in molti hanno fatto notare come la sua vita continua ad andare avanti, come giusto che sia visto che è stata dichiarata innocente (almeno per la legge), mentre la sua coinquilina Meredith Kercher non ha potuto fare lo stesso e la sua morte è ancora avvolta nel mistero.

La notizia arriva dopo che Amanda Knox aveva precedentemente parlato di un aborto spontaneo e anche della sua successiva lotta per la fertilità. Proprio alla fine della sua ultima puntata del podcast indipendente ha annunciato: “Oh, grazie al cielo! Yay, ce l’abbiamo fatta!”. Non c’è bisogno di dire che i due hanno deciso di documentare tutto sin dal primo giorno e che presto avranno modo di parlarne meglio mostrando e rivelando i dettagli del loro percorso fino all’arrivo del test positivo.

Proprio il mese scorso aveva condiviso con i suoi fan la notizia dell’aborto parlando del suo entusiasmo ma anche della delusione a cui è andata incontro quando ha scoperto che in realtà non c’era più battito del suo bambino: “Mi sono sentita incredibilmente delusa dal fatto che quella fosse la storia della mia prima gravidanza. … Ho pensato, tipo, sapevo esattamente cosa volevo fare con la mia prima gravidanza, e che non si realizzasse non per scelta sembrava un tradimento”. Adesso le cose andranno decisamente meglio e i fan non possono che augurarle il meglio.