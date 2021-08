Salta il concerto dei Nomadi a Jesolo in programma per lo scorso 31 luglio. Anzi, l’evento in realtà è stato sospeso. La decisione del Comune è stata comunicata solo 4 giorni prima del concerto e i Nomadi lo hanno annunciato, riflettendo successivamente su questa decisione.

Non era mai successa una cosa simile in 58 anni di attività. Per il gruppo è stata una vera “umiliazione”. I Nomadi inoltre hanno pensato alle opportunità perse per la data già programmata a Jesolo e poi saltata: avrebbero potuto suonare altrove. Beppe Carletti allora ha scritto al sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, all’assessore Flavia Pastò e alla Duepunti Eventi, responsabile dell’organizzazione del concerto.

“Scrivo perché da qualche giorno sto riflettendo in merito all’umiliazione ricevuta con la vostra decisione di “sospensione” del concerto dei Nomadi del 31 luglio 2021 al Parco Pegaso di Jesolo. L’aspetto più grave è la mancanza di rispetto della professionalità e del lavoro, di chi con me sta riprendendo a fatica il proprio lavoro dopo mesi di stop forzato: musicisti, tecnici, uffici produzione e tanti altri”, scrive Carletti in uno sfogo nero su bianco.

“Ho la certezza di aver sempre interpretato canzoni di spessore, brani culturalmente e socialmente impegnati, che sono trasversali rispetto alle posizioni politiche. Può piacere o no ma i Nomadi sono seguiti da persone di diversissima estrazione sociale e idee politiche, se così non fosse non saremmo qui dopo 58 anni”, dice ancora, visibilmente deluso per pop spettacolo annullato e anche un po’ amareggiato.

Poi ricostruisce il momento della comunicazione della cancellazione, comunicata tramite l’agenzia di spettacoli organizzatrice.

“La “sospensione” del concerto ci è stata comunicata martedì 27 luglio per mezzo dell’Agenzia che stava organizzando l’evento, alla stessa è stata proposta a parole l’alternativa di una piazza piccola, (cosa inaudita), per lo più sapendo benissimo che in 4 giorni non si sarebbe potuto pianificare tutto il necessario per fare un concerto (compresa la preparazione del progetto)”, le sue parole.

I nomadi vantano una carriera che dura da 58 anni. Mai successa una cosa del genere in quasi 60 anni di attività.

“Salgo sul palco da 58 anni e non mi è mai capitata un’umiliazione del genere: una mancanza di rispetto unica ed a suo modo “indimenticabile” per chi vive di questo lavoro. Il rispetto del lavoro per almeno 16 persone (senza calcolare l’indotto) che hanno visto togliersi uno dei diritti più importanti senza capirne il perché, visto che, a conti fatti, dalle informazioni telefoniche che ci sono state date da Jesolo.it e Suonica è stato annullato solo il concerto dei Nomadi: il nostro è l’unico evento che non si è tenuto» prosegue la lettera”.