Michelle Forbes in New Amsterdam 4. Questa è la notizia del giorno che piace ai fan del medical drama giunto già alla sua quarta stagione rimanendo sempre in vetta alla classifica degli ascolti. La serie in onda negli Usa e poi anche su Canale5 è entrata nel cuore del pubblico che ama i suoi protagonisti e i loro problemi ancora più dei casi che si alternano nel loro ospedale, uno dei pochi pubblici nei medical drama americani.

A Max, Helen e gli altri adesso si unirà il personaggio di Michelle Forbes in New Amsterdam 4. TvLine che ha anticipato la notizia parla del suo ruolo come “fondamentale” nei nuovi episodi della serie, ma questo sarà di buon auspicio per Max o si tratta solo di un grosso grattacapo di cui occuparsi?

Il veterano di Killing e True Blood si unisce all’imminente al cast del medical drama della NBC nel ruolo ricorrente della dottoressa Veronica Fuentes, una donna calma, equilibrata e senza paura che viene chiamata per “ricostruire” l’ospedale in rovina. TVLine ha rivelato che il suo primo compito all’ordine del giorno sarà quello di “ripulire il tabellone” nel suo tentativo di invertire i numeri in calo del New Amsterdam, questo significa che qualcuno dovrà fare le valigie nei nuovi episodi?

Michelle Forbes è recentemente apparsa in Big Sky e secondo quanto riportano delle fonti vicine alla produzione del dramma di David E. Kelley sembra che il suo ruolo si sia esaurito con il finale della prima stagione, Margaret Kleinsasser ha detto addio alla serie quindi?

NBC ha annunciato che New Amsterdam 4 andrà in onda dal 21 settembre negli Usa mentre in Italia, almeno la prima parte, potrebbe arrivare già ad ottobre sempre su Canale5. A quel punto avremo modo di osservare e scoprire quale sarà il ruolo di Michelle Forbes in New Amsterdam 4 e non solo “istituzionalmente” parlando.