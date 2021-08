Ellen Pompeo potrebbe lasciare definitivamente la recitazione col suo ruolo in Grey’s Anatomy: dopo 16 anni nei panni di Meredith Grey, specializzanda e poi capo di chirurgia generale nel medical drama più longevo della tv, l’attrice non ha intenzione di rincorrere altri ruoli.

Ellen Pompeo è oggi anche produttrice, ha una serie in cantiere con protagonista Kristen Stewart, e una volta lasciato Grey’s Anatomy al termine della serie potrebbe smettere di recitare: “Non sto dicendo che non reciterò mai più, potrei farlo benissimo, ma non sono molto entusiasta di continuare la mia carriera di attrice” ha dichiarato in un’intervista per il podcast Ladies First with Laura Brown. Nella stessa chiacchierata in cui aveva rivelato la gelosia del marito per Patrick Dempsey nei primi anni di Grey’s Anatomy, l’interprete del medical ABC ha anche detto che non vede per sé un grande futuro nella recitazione dopo il ruolo che ha definito la sua carriera.

Ellen Pompeo potrebbe smettere di recitare dopo aver appeso il camice di Meredith al chiodo, perché a 51 anni e con tre figli non ha più voglia di fare la vita da nomade e senza orari dei set. E tutto sommato è soddisfatta di quello che ha ottenuto finora, con un ruolo che le ha dato una candidatura al Golden Globe e un contratto da 20 milioni di dollari a stagione.

La recitazione, anche se non ho interpretato un milione di ruoli diversi, mi sembra di averla fatta. Stare seduta in una roulotte, viaggiare, girare questo ad Atlanta, girare quello a Vancouver. Non ho alcun desiderio di sedermi in una roulotte alle 11 di sera e aspettare di girare scene e avere addetti che bussano alla mia porta e mi dicono quando posso pranzare. Sai, è per i cuori giovani. È una cosa per i giovani!

Di conseguenza Ellen Pompeo potrebbe chiudere la sua carriera con la fine di Grey’s Anatomy: una conclusione che ormai auspica da anni sostenendo di aver “già dato tutto e di più“ alla serie di Shonda Rhimes, di cui è protagonista da 17 stagioni con una diciottesima in arrivo.