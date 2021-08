Chadia Rodriguez indagata per rapina, l’episodio risale a diversi anni fa ma è emerso solo nelle scorse ore.

Chadia Rodriguez indagata per rapina: l’accusa è quella di un suo coinvolgimento in un episodio avvenuto l’8 settembre 2017 a Torino. Chadia, insieme ad alcuni amici, aveva chiesto un passaggio in auto da Mondovì con destinazione Torino, in cambio di un pieno di benzina.

ARTICOLI CORRELATI

Con la scusa di dover andare in bagno, il gruppo avrebbe poi chiesto al guidatore di fermarsi nella zona del cimitero Monumentale, un luogo isolato dove gli amici della cantante avrebbero poi agito indisturbati ai danni del passante.

Uno dei suoi amici avrebbe spruzzato al guidatore spray urticante e l’altro gli avrebbe strappato la collana d’oro che portava al collo. Avrebbero poi tentato il furto dell’automobile.

Questo è quanto avvenuto ormai 4 anni fa, emerso solo nelle scorse ore in rete perché, secondo l’accusa della procura, Chadia Rodriguez sarebbe coinvolta nei fatti e forse legata alla banda dello spray urticante che ha messo a segno ripetutamente colpi non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa.

La rapper Chadia Rodriguez al momento è coinvolta nella chiusura della maxi indagine su 53 componenti della banda dello spray. A carico della banda accuse di aver messo a segni numerosi colpi negli scorsi anni in Europa in concerti e discoteche. A difendere Chadia Rodriguez gli avvocati Leonardo Proni e Fabio Federico che faranno chiarezza su quanto successo nel 2017.

Dovrà difendersi dall’accusa di rapina in concorso, aggravata dall’utilizzo di un’arma, ovvero l’uso dello spray. Uno dei personaggi coinvolti è Zaccaria El Fadili che risulta abbia già patteggiato una pena di 3 anni e 8 mesi. Il patteggiamento risale al 5 aprile 2019.