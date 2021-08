Better Call Saul 6 non deluderà il pubblico col gran finale della serie. Parola di Giancarlo Esposito, l’attore che interpreta Gustavo Fring, proprietario di Los Pollos Hermanos e boss della droga che è stato introdotto per la prima volta nella seconda stagione di Breaking Bad, come ricorderanno i fan della serie originale da cui è stato tratto lo spin-off Better Call Saul.

Attualmente Better Call Saul 6 è in produzione in New Mexico, ma le riprese sono state sospese dopo il malore che ha colpito il protagonista sul set: Bob Odenkirk ha avuto un attacco cardiaco mentre girava i nuovi episodi, ma è stato subito soccorso e si è ripreso, come ha comunicato lui stesso via Twitter ringraziando quanti si sono preoccupati per lui. Non è chiaro quando le riprese ripartiranno a pieno regime, ma è ormai certo che la serie non tornerà prima del 2022, complice anche la pandemia che ha causato diversi ritardi.

Nonostante le difficoltà di produzione Better Call Saul 6 sarà un finale di serie sorprendente e soddisfacente per il pubblico, assicura Giancarlo Esposito: secondo l’attore i copioni della stagione finale sono eccellenti, al punto da lasciare senza parole gli stessi interpreti ad ogni lettura. A TvInsider, pur non rivelando nulla sulla trama dei nuovi episodi, l’interprete di Fring ha assicurato che ci sarà da divertirsi con l’ultima stagione, perché accadranno ancora molte cose prima della fine, sebbene la tristezza per la conclusione di un lungo viaggio si faccia sentire.

Ci sono alcune trame davvero eccitanti in arrivo con quest’ultima stagione. Restiamo a bocca aperta ogni volta che riceviamo una sceneggiatura. Quindi è eccitante farne parte ed essere in questo show. Sentiremo questo senso di perdita e ci mancherà qualcosa quando tutto questo sarà finito. È stato un grande viaggio. Ma abbiamo ancora molta strada da fare.

Better Call Saul 6 non ha ancora una data d’uscita su AMC, ma dopo una quinta stagione acclamata da pubblico e critica come la migliore dello spin-off finora, le aspettative per il gran finale sono altissime. Secondo Giancarlo Esposito il fatto che Better Call Saul sia stata apprezzata tanto quanto – se non più – della serie madre Breaking Bad è dovuto all’incredibile lavoro di cast artistico e tecnico nel creare personaggi e storie incredibilmente coerenti con l’impianto originale, in modo da realizzare un microcosmo narrativo in cui tutto risulta credibile e allo stesso tempo sorprendente.