Dopo il grande successo della reunion arriva una linea di gadget di Friends, un progetto di merchandise a scopo benefico: l’intero cast è stato coinvolto nell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Represent Clothing e la produzione della serie tv, da cui è nata una collezione di magliette, felpe, cappellini e tazze dedicata a Friends.

Tra battute iconiche e simboli della sit-com i gadget di Friends omaggiano alcune scene particolarmente memorabili o modi di dire che identificano personaggi e dialoghi rimasti nella storia della tv: ad esempio, c’è la maglietta dedicata a Ross e Rachel con la scritta “Lobsters” (“aragoste”, è così che li definiva Phoebe in quanto anime gemelle), oppure la felpa con Monica e il suo intercalare “I Know” o la maglietta con Rachel che si chiede chi sia il FICA, l’ufficio del governo che scala le tasse dalla sua busta paga. E ancora c’è la tazza con Joey che indossa tutti i vestiti di Chandler, la maglietta che richiama la sigla davanti alla fontana, quella con la celebre frase di Ross “We were on a break” e il cappellino con la frase di Rachel che invece sostiene di non essere mai stata “in pausa” nella sua relazione con Geller.

Il cast ha presentato i gadget di Friends, una collezione completamente curata dagli attori che hanno scelto le loro battute preferite da stampare, con una serie di post su Instagram in cui ciascuno ha indossato o usato un capo o un oggetto per lanciare l’iniziativa: se David Schwimmer ha indossato la maglietta dedicata a Ross e Rachel, Jennifer Aniston ha messo il cappellino e la felpa di Monica, mentre Matt LeBlanc usa la tazza dedicata al suo personaggio e così via.

Ogni collezione di gadget di Friends sarà disponibile solo per quattro settimane in edizione limitata e non sarà ristampata. Le capsule consisteranno in una combinazione di magliette, felpe con cappuccio, magliette a maniche lunghe, canottiere e tazze: la prima realizzata finora consiste nella rievocazione di scene specifiche delle prime tre stagioni e nei prossimi nove mesi usciranno altre collezioni dedicate rispettivamente a momenti iconici delle stagioni 4-6 e 7-10 (i prodotti sono disponibili su represent.com/Friends).

Il ricavato delle vendite della collezione di gadget di Friends andrà ad Americares, un’organizzazione di beneficenza che fornisce soccorso nell’ambito della crisi sanitaria generata dal Covid-19. Inoltre alcuni attori come David Schwimmer e Courteney Cox hanno annunciato che una parte dei loro diritti sulle vendite sarà devoluta anche ad altre associazioni benefiche.