Ha dell’incredibile la novità odierna al sapore di Harmony OS su Huawei P9: ebbene si, proprio il top di gamma lanciato nel lontano 2016 potrebbe anche ricevere la soluzione alternativa ad Android. Lo suggerisce un’ultima mossa degli sviluppatori che, proprio in queste ore, stanno distribuendo un update per i dispositivi decisamente datati, nella fattispecie una patch di sicurezza.

Già che dopo 5 anni uno smartphone continui a ricevere aggiornamenti di sicurezza è un punto a suo favore notevole. Nel caso di altri produttori, il supporto software, anche per semplici firmware correttivi di vulnerabilità, di solito non va oltre i 4 anni. Proprio per questo motivo, la novità oggi in esame potrebbe nascondere ben altro e dunque essere propedeutica ad un passaggio decisamente più significativo, proprio come quello con protagonista il sistema operativo Harmony OS su Huawei P9 e P9 Plus, dispositivi dal grande successo commerciale per il brand e ancora in uso.

L’aggiornamento ora disponibile per i Huawei P9 include la patch di sicurezza del mese di gennaio 2021 (in prima distribuzione in Cina) ma, oltre a risolvere alcune vulnerabilità, installa nuove applicazioni di sistema, ottimizza la funzione ricerca, migliora la stabilità del telefono e aggiunge pure nuove scorciatoie. Proprio per queste molteplici integrazioni, si potrebbe credere che il rilascio corposo sia propedeutico a qualcosa di inatteso e incredibile proprio come Harmony OS (come pure suggerito da Huawei Central).

E pensare che proprio i Huawei P9 sono stati lanciati con EMUI 4 a bordo ormai 5 anni fa e non sono mai andati oltre EMUI 8. Nel caso davvero si concretizzasse il sogno di Harmony OS su Huawei P9, davvero il produttore avrebbe compiuto un’impresa incredibile agli occhi di tanti suoi fedelissimi clienti. D’altronde l’obiettivo è quello di diffondere il sistema operativo ad Android nel minor tempo possibile e sul numero maggiore di dispositivi in tutto il mondo: ogni mezzo o strategia è lecito.