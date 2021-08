L’uscita iPhone 13 è praticamente dietro l’angolo. Il lancio dei dispositivi Apple di nuova generazione potrebbe concretizzarsi nella terza settimana di settembre e oggi 2 agosto apprendiamo di una novità che potrebbe essere a bordo dei melafonini e che ne migliorerebbe a dismisura l’autonomia. In effetti l’azienda di Cupertino si è interessata da tempo ad una nuova tecnologia.

In effetti, da tempo è cresciuto l’interesse per i dispositivi passivi integrati (IPD) ossia per quelle componenti elettroniche in cui resistori, condensatori, induttori, bobine e ancora altre unità sono integrate sullo stesso substrato. La soluzione riduce sensibilmente lo spessore dei chip e dunque fa spazio ad altro nel telefono. Motivo per il quale le batterie dei prossimi iPhone potrebbero avere amperaggio più elevato rispetto ai predecessori, secondo quanto riportato anche dall’autorevole fonte asiatica DIgitimes.

In occasione dell’uscita iPhone 13, sarebbe dunque pronta una piccola grande rivoluzione per l’autonomia dei prodotti Apple. Il modello iPhone 12 Mini, ad esempio, sarebbe dotato di componente da 2,406 mAh, l’iPhone 13 da 3.095 mAh, l’iPhone 13 Pro da 3.095 mAh e infine l’iPhone 13 Pro Max da 4.352 mAh. Ne consegue che rispettivamente per ogni modello appena menzionato, ci sarebbe un incremento di mAh dell’8%, del 10%, ancora del 10% e infine di ben il 18% per il Pro Max. Quest’ultimo esemplare diventerebbe quello con la batteria più grande in assoluto della storia dei melafonini Apple.

Naturalmente tutte le indiscrezioni condivise oggi andranno confermate nelle prossime settimane, magari grazie a qualche perdita di specifiche proprio relative alla componente batteria. La direzione intrapresa da Apple nella direzione della maggiore autonomia per i suoi dispositivi sarebbe di certo ben accetta dagli utenti vista la loro non sempre massima soddisfazione per le ore di attività dei telefoni. Magari, anche senza aspettare settembre, potrebbero presto giungere interessanti novità, in particolare dalla catena di produzione sempre collocata in Cina soprattutto presso i stabilimenti Foxconn.