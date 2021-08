Dalla giornata di ieri non funziona il sito Salutelazio.it e più in generale i sistemi informatici online della regione guidata da Luca Zingaretti. Se inizialmente si era pensato a problemi di natura tecnica, nella giornata di ieri e ancora di più in queste ore, è stato reso noto come dietro le anomalie ci fosse invece un attacco hacker, davvero senza precedenti in Italia e gravissimo.

La comunicazione dell’attacco è giunta attraverso L’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio nella giornata di domenica. Dunque l’inaccessibilità dei siti è stata pianificata per tutti gli interventi necessari utili per ripristinare i servizi online, senza che preziosi dati personali giungano in mani sbagliate. In effetti, come fa sapere anche Repubblica, sarebbero in pericolo le informazioni e i fascicoli sanitari di circa il 70% degli abitanti proprio della regione: non solo quelli della gente comune ma anche di personaggi politici e alte cariche dello Stato. Insomma, la minaccia non può di certo passare inosservata in questo momento e desta viva preoccupazione.

Dunque più che dire che il sito Salutelazio.it non funziona, si dovrebbe piuttosto specificare che questo portale come gli altri dell’ente autonomo sono stati messi in stand-by, per ora a tempo indeterminato, per capire anche l’entità dell’aattacco. La Polizia postale italianeasta ormai indagando da ore e ha già fatto sapere che il malware è di tipo ransomware cryptolocker, un malware che solitamente si usa per estorcere denaro come riscatto per i dati sensibili rubati. Analisi più approfondite ci diranno poi quanto la privacy dei cittadini potrebbe essere stata compromessa.

Considerando che ancora non funziona il sito Salutelazio.it, le procedure di prenotazione dei vaccini sono al momento bloccate. La cosa potrebbe avere dunque un serio impatto sul prosieguo della campagna vaccinale nei prossimi giorni, ma tutto dipende dai tempi necessari per il ripristino della situazione.