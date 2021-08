Outer Banks 3 non è stata ancora annunciata da Netflix, ma se dovesse tornare il prossimo anno partirà certamente dalla clamorosa scoperta che il pubblico ha fatto nel finale della seconda stagione. Per molti era un colpo di scena atteso da parecchio, ma gli stessi showrunner hanno raccontato di aver deciso di inserirlo nella trama solo durante il processo di scrittura degli episodi 7 e 8, quando si sono resi conto di poter giocare questa carta per ampliare la storia dei Pogues e della loro caccia al tesoro.

Attenzione Spoiler!

Il colpo di teatro che apre nuovi scenari per Outer Banks 3 è qualcosa che molti telespettatori avevano previsto dall’inizio della serie, ovvero che il defunto padre di John B, Big John, in realtà è ancora vivo. La conferma arriva grazie al personaggio di Carla Limbrey, la nuova antagonista della serie che ha debuttato in questa stagione, interpretata dall’attrice di Lost Elizabeth Mitchell: con il suo arrivo alle Barbados si scopre che il presunto padre morto di John B, interpretato da Charles Halford di Constantine, in realtà è sopravvissuto.

Questa rivelazione sarà cruciale in Outer Banks 3, se la serie dovesse essere rinnovata. Un nuovo innesto nella trama che ai aggiunge alla caotica avventura nel finale della seconda stagione, in cui John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo tentano di impadronirsi di una nave mercantile e riescono a malapena salvarsi.

Di sicuro c’è che Outer Banks 3 non rinuncerà al suo core business, perché “l’aspetto della caccia al tesoro dello spettacolo è qualcosa che consideriamo importante e parte integrante dello spettacolo“, ha dichiarato Josh Pate a TvLine. Semplicemente “ci siamo resi conto che forse c’era un modo perché questi diversi tesori che stanno cercando finissero in una mitologia più ampia“. In questo senso “il ritorno di Big John sarebbe un modo per estrarre qualcos’altro da tutto questo“.

Il rinnovo di Outer Banks 3 potrebbe arrivare alla fine dell’estate, quando Netflix avrà valutato i flussi streaming della seconda stagione nel primo mese dal debutto.