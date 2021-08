Il trailer de La Casa di Carta 5, diffuso il 2 agosto a un mese dall’uscita del primo volume, contiene le primissime immagini inedite della nuova stagione. E come sempre sono esagerate. Nulla di particolarmente inatteso, a dire il vero: il Professore è nelle mani di Alicia Sierra, Lisbona è nella Banca, la polizia ha chiamato l’esercito che farà esplodere l’edificio. Ci sono però un paio di novità che si fanno strada tra personaggi e trame ormai rodati.

Nel trailer de La Casa di Carta 5, tra il Professore minacciato di morte dalla Sierra e Lisbona costretta a prendere il comando della banda per fermare i militari, appaiono per la prima volta le new entry Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado, già intravisti in alcune foto trapelate dal set durante le riprese, rispettivamente in Portogallo e Danimarca.

Dalle immagini del trailer de La Casa di Carta 5 appare chiaro come Silvestre interpreti l’ex fidanzato di Tokyo, morto nell’ultima rapina della ragazza prima dell’incontro col Professore (o almeno così è stato sostenuto finora): il frame in cui Silvestre abbraccia Silene Oliveira è chiaramente un flashback, come lascia intuire il look della rapinatrice, quindi si suppone sia un ricordo che riaffiora nei momenti decisivi della rapina. In realtà Silvestre appare anche in un altro frame dalla collocazione temporale incerta. Patrick Criado invece interpreta un amico di Berlino, incontrato presumibilmente dopo il matrimonio con Tatiana, visto che i tre, insieme a Marsiglia, vengono ritratti a Copenaghen su un motoscafo.









Il trailer de La Casa di Carta 5 è accompagnato prima dalla voce fuori campo di Tokyo, che della serie è anche la narratrice onnisciente, e poi da quella di Berlino, che nonostante la morte del personaggio sarà evidentemente ancora presente nella quinta stagione grazie ai flashback. Le loro voci accompagnano scene perlopiù di guerriglia all’interno della Banca tra la banda e i militari, mentre il Professore sembra ormai definitivamente fuori gioco dopo essere finito nelle mani di Alicia Sierra. E così, senza la sua guida, “nessun piano, nessuna speranza” per i mitici ladroni in tuta rossa: l’unica soluzione è lo scontro frontale con l’esercito che asserraglia la Banca.

Alla vigilia del rilascio del trailer de La Casa di Carta 5, il regista della serie Koldo Serra ha parlato a FormulaTv della nuova stagione definendola “la più bestiale e la più divertente” realizzata finora. Il regista chiarisce che si tratta della conclusione definitiva, ma non esclude che possano esserci prequel o sequel perché molti personaggi hanno le carte in tavola per reggere da soli un’intera serie. Secondo Serra, la quinta stagione “è più che all’altezza delle aspettative“, ma “come tutti i finali della serie, ci saranno persone che saranno soddisfatte ed altre che lo accoglieranno con freddezza“. Tuttavia il regista pensa che si tratti di una “chiusura in bellezza” e soprattutto di una degna continuazione di quel “coito interrotto” che è stato l’ultimo finale di stagione, “per chi si aspettava che la serie finisse col quarto capitolo“.

Ecco la locandina, la sinossi e il trailer de La Casa di Carta 5, in arrivo il 3 settembre con la prima parte di stagione.