Con la prima foto della serie sul Signore degli Anelli, l’epico viaggio nella Seconda Era della Terra di Mezzo può ufficialmente iniziare.

Insieme al first look, rilasciato da Amazon proprio il 2 agosto, terminate le riprese della prima stagione (in cantiere ci sono almeno altre due), con un budget stimato a dir poco milionario, è stata svelata anche la data di lancio su Prime Video.

L’attesissima serie fantasy epica debutterà sul servizio di streaming il 2 settembre 2022; i successivi episodi verranno rilasciati uno a settimana. Le riprese della prima stagione dello show sono state completate il 2 agosto in Nuova Zelanda.

Si conosce davvero poco della trama ufficiale, tranne la sua ambientazione. La storia avrà luogo durante la cosiddetta Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi narrati sia nella trilogia letteraria e sia nella saga cinematografica de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Nella serie c’è un cast corale di personaggi, sia quelli già noti al pubblico sia quelli nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo.

“Il viaggio inizia il 2 settembre 2022 con la prima della nostra serie originale Il Signore degli Anelli su Prime Video”, ha affermato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. “Non posso esprimere abbastanza quanto siamo entusiasti di portare il nostro pubblico globale in un nuovo ed epico viaggio attraverso la Terra di Mezzo! I nostri talentuosi produttori, il cast, il team creativo e il team di produzione hanno lavorato instancabilmente in Nuova Zelanda per dare vita a questa visione non raccontata e maestosa”.

La serie Amazon è stata annunciata come una produzione più costosa de Il Trono Di Spade: la somma messa a disposizione per la prima stagione è di 450 milioni di dollari, un numero destinato a superare le previsioni del budget – per le prime due stagioni doveva aggirarsi intorno ai 500 milioni di dollari. In totale, il budget di produzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 650 milioni di dollari, cifra incrementata dal sussidio governativo (160 milioni).

Di seguito la prima foto della serie sul Signore degli Anelli: