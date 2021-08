La sfortunata serie Jett – Professione Ladra sbarca su Sky Atlantic, da lunedì 2 agosto in prima serata e in prima visione assoluta: composta da nove episodi distribuiti negli Stati Uniti da Cinemax, non è andata oltre la prima stagione.

Jett – Professione Ladra, creata da Sebastian Gutierrez, è una serie d’azione originale Cinemax, che ha debuttato negli USA nel 2019: ora arriva in prima tv su Sky e Now, con due episodi a settimana disponibili ogni lunedì.

Protagonista di Jett – Professione Ladra è Carla Gugino, affiancata dall’attore di Breaking Bad Giancarlo Esposito: la storia è quella dell’ex galeotta Daisy “Jett” Kowalski, ladra di fama internazionale che si ritrova ad essere ingaggiata da pericolosi ed eccentrici criminali per la sua innata abilità nel mettere a segno colpi impeccabili. Fresca di detenzione, nella sua vita torna Charlie Baudelaire (Esposito), un boss del crimine che è stato anche il suo amante. Ad aiutarla c’è invece Maria (Elena Anaya), una donna spagnola che le dà una mano nel crescere sua figlia, mentre la sua migliore amica è Phoenix (Gaite Jansen), una prostituta molto sensibile.

Ecco le trame di Jett – Professione Ladra per i primi due episodi, intitolati rispettivamente Margherita e Carlo Junior, in onda lunedì 2 agosto dalle 21.10 su Sky Atlantic.

Daisy Kowalski, detta Jett, viene ingaggiata da un gangster per una missione da svolgere a L’Avana: rubare l’anello di un criminale russo.

Jett è costretta a orchestrare una rapina da compiere durante una partita a poker molto esclusiva. Sul tavolo verde ci sono montagne di soldi.

Jett – Professione Ladra è una serie d’azione che usa il registro noir ma anche della commedia, non rinuncia ad una rappresentazione esplicita della violenza e può contare su un cast particolarmente brillante. Ciò nonostante, non è stata rinnovata per una seconda stagione e si conclude in soli nove episodi. Ecco il trailer.