Il tour di Achille Lauro nel 2022: sono stati ancora rimandati i concerti già programmati. Inizialmente previsto ad ottobre 2020 e posticipato ad ottobre 2021, il tour di Achille Lauro adesso è rinviato a maggio 2022.

Già comunicati i nuovi appuntamenti che lo porteranno ad esibirsi dal vivo in tutta Italia. I biglietti già acquistati dai fan restano validi per accedere ai rispettivi nuovi eventi, in base alla città e alla location per la quale è stato acquistato il titolo d’ingresso.

A causa del perdurare dello stato di emergenza legato al covid-19, i concerti di Achille Lauro non potranno tenersi in autunno. Sono rimandati al prossimo anno. Il tour di Achille Lauro nel 2022 si terrà dal 6 al 22 maggio secondo le date già annunciate.

Di parte dal Lorenzini District di Milano il 6 maggio (recupero del 17 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2021) per fare tappa al Teatro della Concordia di Venaria (Torino) il 16 maggio (recupero del 19 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2021).

Il 19 maggio, Achille Lauro sarà al Nuovo Carisport di Cesena, recupero del 22 ottobre 2020 e del 21 ottobre 2021; poi si esibirà alla Casa della Musica di Napoli il 21 maggio 2022 (recupero del 24 ottobre 2020 e del 23 ottobre 2021).

L’artista si esibirà a Firenze per un concerto alla Tuscany Hall il 25 maggio, recupero del 28 ottobre 2020 e del 26 ottobre 2021; a Roma è previsto un concerto al Palazzo dello Sport il 22 maggio, recupero del 30 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2021.

L’ultimo appuntamento con Achille Lauro è quello del 28 maggio, seconda tappa Roma attesa ancora al Palazzo dello Sport, in recupero degli eventi del 31 ottobre 2020 e del 30 ottobre 2021.

Venerdì 6 Maggio 2022 – MILANO @ Lorenzini District (recupero del 17 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2021)

Lunedì 16 Maggio 2022 – VENARIA (TO) @ Teatro della Concordia (recupero del 19 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2021)

Giovedì 19 Maggio 2022 – CESENA @ Nuovo Carisport (recupero del 22 ottobre 2020 e del 21 ottobre 2021)

Sabato 21 Maggio 2022 – NAPOLI @ Casa della Musica (recupero del 24 ottobre 2020 e del 23 ottobre 2021)

Mercoledì 25 Maggio 2022 – FIRENZE @ Tuscany Hall (recupero del 28 ottobre 2020 e del 26 ottobre 2021)

Venerdì 27 Maggio 2022 – ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 30 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2021)

Sabato 28 Maggio 2022- ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 31 ottobre 2020 e del 30 ottobre 2021)