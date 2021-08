Il revival di Criminal Minds era stato annunciato appena un anno dopo la fine della serie, ma a quanto pare la fretta non ha portato bene al progetto. Sembra infatti che si sia arenato dopo qualche mese di lavorazione, nonostante non vi sia ancora un annuncio pubblico da parte di Paramount+.

Il revival di Criminal Minds, secondo il piano iniziale, era destinato in esclusiva proprio alla piattaforma streaming di proprietà di ViacomCBS, ma non è mai entrato in produzione e iniziano a diffondersi rumors di un’eventuale cancellazione. Timori che arrivano da fonti qualificate: a confermare che nessuno sa più nulla di questo format è Paget Brewster, una delle attrici veterane del cast, interprete dell’agente speciale Emily Prentiss.

Dovrebbe esserci anche lei nel revival di Criminal Minds, insieme a molti altri volti della serie originale, ma l’attrice ha annunciato sui social media che al momento il progetto è fermo e non sembra avere molte chance di andare avanti. “Purtroppo, pensiamo che sia morto“, ha dichiarato perentoria su Twitter in risposta alla domanda di una utente sullo stato dell’arte del revival. L’attrice ha aggiunto che terrà aggiornati i fan se ci saranno novità, ma appare piuttosto pessimista: “Vi farò sapere se ci sono progressi, ma sembra improbabile. Il che è un peccato“.

No, and sadly, we think it's dead.I'll let you know if there is any progress but it seems unlikely. Which is a bummer. — paget brewster (@pagetpaget) July 30, 2021

In realtà il revival di Criminal Minds non è ancora stato ufficialmente cancellato e, secondo un portavoce di Paramount+ sentito da TvLine è “ancora ampiamente in fase di sviluppo“. Dunque il format c’è, ma il cast non ne sa nulla? Quando sono passati 17 mesi dal finale di serie, con l’ultimo episodio della stagione 15, la proposta di un revival è parsa dapprima troppo frettolosa e ora piuttosto incerta. L’idea è quella di creare una serie in cui volti storici del cast e new entry della squadra di profiler dell’FBI lavorino ad un unico caso nel corso dell’intera stagione, ma per ora non sono stati diffusi altri dettagli.