Vedere o rivedere 17 stagioni di Grey’s Anatomy potrebbe richiedere molte settimane o mesi, considerato che il medical drama di ABC è il più longevo di tutti i tempi e oscilla da un minimo di 9 (la prima) a un massimo di 27 episodi (la seconda) a stagione. Qualcuno però potrebbe essere invogliato a fare un re-watch non solo per passione, ma per lavoro. Un’azienda americana sta cercando qualcuno che faccia proprio questo e offre una remunerazione in denaro, insieme ad altri premi, per chi riuscirà a portare a termine il compito.

La società NiceRx è alla ricerca di un superfan che guardi 17 stagioni di Grey’s Anatomy, ovvero tutti i 369 episodi della serie di Shonda Rhimes in onda finora. La maratona deve essere realizzata entro quest’estate, quindi prima del ritorno della serie con la diciottesima stagione a settembre. Ma la visione ha anche uno scopo ben preciso: la persona concorrente dovrà stabilire quale personaggio, nel corso dell’intera serie, abbia salvato più vite. Quale medico ha il maggior numero di successi in ospedale e in sala operatoria? Le opzioni sono due: Meredith Grey o Miranda Bailey. Questo l’annuncio di NiceRx.

Stiamo cercando di capire chi tra la dottoressa Meredith Grey e la dottoressa Miranda Bailey ha salvato più vite da quando lo spettacolo è andato in onda per la prima volta nel 2005. Chiediamo che il fan prescelto tenga il conto nel corso di 17 stagioni per rivelare quale di questi medici iconici ne ha salvati di più.

Chi riuscirà a guardare 17 stagioni di Grey’s Anatomy e rispondere correttamente alla domanda riceverà una ricompensa di 1.000 dollari, oltre ad un cofanetto completo dello spettacolo, un messaggio personalizzato dal dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) e un abbonamento a Netflix della durata di un anno. Purtroppo l’iniziativa è aperta solo ai residenti negli Stati Uniti d’America.

L’iniziativa che punta a far rivivere 17 stagioni di Grey’s Anatomy è un modo per promuovere la serie su Netflix in vista del suo 18° capitolo in arrivo su ABC il 30 settembre, ma anche per sottolineare il messaggio trasmesso dall’ultima stagione, quella dedicata all’emergenza Covid: un modo per celebrare gli eroi in corsia che hanno sacrificato se stessi, talvolta anche perdendo la vita, pur di onorare il loro giuramento e adempiere alla missione di salvare vite umane.